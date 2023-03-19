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星巴克「買一送一」好友分享！25週年購物派對買起來

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於3月24日（五）推出「25週年Shopping Party」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布於3月24日（五）推出「25週年Shopping Party」優惠。圖／摘自星巴克官網。

星巴克為慶祝25週年紀念，於3月24日（五）推出「25週年Shopping Party」優惠，除了全品項商品享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值），活動當天單筆折扣後消費滿500元，再送「買一送一」好友分享券一張；兌換期間為3月25日（六）至3月31日（五）；可累送，以小白單形式提供。

優惠品項依各門市現貨為準。活動當天將暫停提供含飲料之糕點套餐組合（早餐／午晚餐／一般套餐／現烤與專案套餐組合），僅提供糕點單品點購85折。活動亦不適用於外送平台、行動預點服務。

此外，星巴克「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動，仍在進行當中，即日起至3月27日為止，活動期間進入專屬網頁，一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

「歡慶25週年數位體驗」兌換期間為「獲券日+2天」，兌換時間為每天上午11點至晚上8點，最後兌換日期是3月29日。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動，進行至3月27日為止。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB粉絲團。
星巴克「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動，進行至3月27日為止。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB粉絲團。

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