只有兩天！第一屆「台北麵包祭」獨家創意高顏值都在這

3月25日、3月26日於台北圓山花博登場的第一屆「Bon Pain台北麵包祭」，將請來台灣貝果品牌好丘Good Cho’s、世界麵包冠軍王鵬傑、知名麵包職人吳克己等共襄盛舉。現場集結台灣最具話題性的烘焙與餐飲品牌，不論是飽足系麵包、高顏值下午茶、大人系甜點，還是早午餐皆備，麵包控不可錯過。

其中，好丘在現場將大玩創意，把台灣人最喜愛的日式「壽喜燒」結合人氣貝果「起司三重奏」，推出期間限定且限量供應的「壽喜燒起司牛肉貝果堡」，這款滋味只有在麵包祭現場才吃得到。以豆油伯辛口純釀醬油為基礎搭配甘甜味霖及洋蔥做成醬汁，加入油脂豐富的美國牛五花，燉煮出軟而不柴的美味，搭配濃郁的起司三重奏Q彈貝果，再點綴上脆脆紫洋蔥，堆疊出滿足份量。

除了鹹口味的「壽喜燒起司牛肉堡」，還有創新版的「酥炸煉乳貢糖貝果條」。以招牌口味「五穀米香」為基底，切條加以高溫油炸，酥炸過後的貝果條，酥脆外殼內部鬆軟，淋上香甜煉乳、以及香氣十足的貢糖，一秒化身創意神級甜點。

「Bon Pain台北麵包祭」在8座6米帳裡頭高手雲集，除了好丘的限定滋味，還有高雄著名義法料理 X 世界麵包冠軍「挑食餐廳Ｘ莎士比亞烘焙坊」推出的碳烤馬背起司巧巴達三明治與碳烤義大利香腸潛艇堡；繽紛麵包 X 時尚咖啡「NIKO x FUJIN TREE」當日限定和全新造型夾餡麵包帶來春季的可愛爆擊。

以冠軍肉桂捲爆紅的「Miss V Bakery」，除了十周年2.0進化版的肉桂捲之外，另準備了比司吉排排站與酸麵包開放式三明治；「拾穗Bakery&KITCHEN」兩日均有不同驚喜料理；而林口第一家精品級烘焙坊「瑞莎塔烘焙坊 X 瑞莎塔廚房

」、台灣最酷的早餐店「好初早餐」，以及早餐就能微醺Chill一下的「覓’s 咖啡小酒館miss coffee bar」則各自帶來店內最暢銷的必吃招牌餐點。

此外，現場還設有藝術佛卡夏互動課程、可拍照留念之酸種「麵具」主題專區，藝術佛卡夏互動課程將由「莎士比亞烘焙坊」創辦人王鵬傑與「Boulangerie Le Goût」主廚岳柏廷主講，採線上報名制，名額有限。

Bon Pain 台北麵包祭

日期：2023/03/25(六)～2023/03/26(日)

時間：上午10:00~下午17:00

地點：圓山花博花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號）