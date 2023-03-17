閏月添壽就近買！7-ELEVEN攜手排隊名店推「豬腳禮盒」預購

藝人康康出道25周年，2022年底發行專輯「百味人生」並預計於今(2023) 年5月27日、6月3日舉辦同名演唱會南北開唱。日前康康為宣傳演唱會，特別悄悄回到曾經駐唱的台北知名音樂酒吧EZ5親自張貼海報，不料被歌迷發現，歌迷們立即邀請康康入內高歌，康康也大方現場獻唱他的經典快歌「快樂鳥日子」，並與大家分享他此次演唱會的喜訊。康康表示會到EZ5貼海報，是因為這裡是他北漂駐唱的起點，也是他在演唱生涯中最重要的一個地方，這裡對他來說有非常重要的意義。

2023-03-17 15:09