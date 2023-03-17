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閏月添壽就近買！7-ELEVEN攜手排隊名店推「豬腳禮盒」預購
今年兔年遇到農曆閏二月，民間傳統有「閏年減壽閏月添壽，吃豬腳祈福」的習俗，由出嫁的女兒在閏月結束前（3月22日至4月19日）買豬腳為娘家長輩添壽，今年為雙春閏月年，7-ELEVEN門市預購即日起攜手排隊名店推出多款豬腳禮盒，方便民眾就近購買。
因應現代人生活繁忙、準備不易，7-ELEVEN預購即日起網羅豬腳排隊名店陸續推出多款禮盒，首推屏東萬巒豬腳創始店「海鴻好運豬腳麵線」，開店超過70年的屏東海鴻飯店萬巒豬腳，不油不膩肥瘦得宜，附上象徵長壽的麵線，可直接宅配到府（限單一地址），讓長輩免出門就能在家收豬腳禮盒，快速傳達晚輩孝心，即日起至5月7日預購價1組808元、8組4,960元。
另有飄香超過半世紀的「熊家傳家真老滷豬腳」，嚴選豬前腿，細膩的前置處理和講究的工序，獲得熱吃皮Q、冷吃彈牙的紮實肉質，再搭配獨特蒜蓉醬，口感層次更分明，即日起至5月7日預購價449元；三重排隊名店「光興豬腳」嚴選豬腳圈部分，鹹中帶甜尾韻回甘，即日起至5月7日預購價299元；「老協珍冰糖豬腳」以獨門滷汁燉煮入味，即日起至5月7日預購價429元；三重超高人氣排隊小吃「五燈獎豬腳麵線禮盒」3月20日上午11點起至6月18日預購價1組759元、12組6,588元，可宅配到府（限單一地址）；「新興461紅燒豬腳」使用多種中藥、香料及食材，獨家秘製滷汁鹹香入味，3月20日上午11點起至6月18日預購價419元。
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