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漲價後！無印良品發布新品 推200元商品T恤只要199元
在無印良品3月宣布部分商品將在4月6日調漲之後，在3月17日發布年度新品，為對抗漲價潮，宣布推出「日日好物」選品企畫，主打50～200元商品，希望用高品質、優秀價格的產品吸引消費者。
發布的新品中，最主打的為199元的T恤，強調穿著涼感舒適、容易伸展與耐穿的基本款，將有9種顏色，199元售價相當具有競爭力，是「日日好物」的主打商品。
因應此次漲價風潮中，衣服也有不少商品調整，無印良品也強調推出各種友善或全新的材質，包括吉貝木棉，重量為天然纖維中最輕，且具有保暖性，且種植過程中對環境負擔較小；大麻纖維為工業大麻，具有友善地球且天然抗菌的特性，且吸濕度高並快乾，適合夏天穿著；以及採用寶特瓶回收製成的再生聚酯纖維。
另外「日日好物」專區，還有新品包括炻器餐具，介於陶器與瓷器之間的陶瓷器，可用於微波爐、烤箱與洗碗機等，售價119元起，還有各種不鏽鋼餐具，售價190元起；生活雜貨中，最吸睛的為自由組合收納包，採用pu材質，不易沾水，可以收納日常小物，以扣環搭配掛繩，可以組合出多樣化收納包，適合出外使用，共有黑白橘三色，售價150元起。
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