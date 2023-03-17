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春水堂招牌珍奶變雪糕！7-ELEVEN春日首波15款新冰報到

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
看準台灣零售冰品市場一年約可創造50億商機，7-ELEVEN以「異國限定」、「話題聯名」、「獨家新品」3大主題推出近15款春日獨家販售話題新品。圖／7-ELEVEN提供
看準台灣零售冰品市場一年約可創造50億商機，7-ELEVEN以「異國限定」、「話題聯名」、「獨家新品」3大主題推出近15款春日獨家販售話題新品。圖／7-ELEVEN提供

看準台灣零售冰品市場一年約可創造50億商機，7-ELEVEN以「異國限定」、「話題聯名」、「獨家新品」3大主題推出近15款春日獨家販售話題新品，自3月22日至4月18日推出「春季新冰促銷」活動，祭出指定冰品任選2件8折、5件75折優惠，揪團買囤貨更划算。

近兩年冰棒、雪糕等不斷推陳出新，日本、韓國等地金口冰品更大受嘗鮮族喜愛，特殊冰品如雪派、銅鑼燒等銷售最佳，每年約可銷售百萬個。7-ELEVEN觀察每年隨著氣溫上升，4到9月是冰品銷售旺季，掌握體感商機推出差異化獨家冰品，春日首波強強聯手推出獨家「春水堂 X 小美珍珠奶茶脆皮雪糕」，將全民飲品珍珠奶茶變成美味冰品，另有「春水堂 X 小美玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，醇厚中伴隨濃韻奶蓋口感。

7-ELEVEN獨家上市小規格「蘇格蘭Mackie's糖塊冰淇淋」，使用當地新鮮乳源製成，濃郁鮮乳搭配甜蜜焦糖粒；紅遍IG的冰品銷售常勝軍LOTTE爽冰淇淋也推出獨家全新口味「香草濃郁生焦糖」，在百搭香草口味中注入生焦糖，成就誘人的味覺饗宴，同步推薦從日本樂天獨家引進的「LOTTE酷立吸冰淇淋」，袋裝冰淇淋加上旋蓋吸口，結合獨特製冰技術，全新口味蜂蜜奶油甜而不膩。

另外，7-ELEVEN近年同步掌握「冰品甜點化」趨勢，引進「日本NIJIYA香濃巧克力香草風味聖代」、「日本NIJIYA夢幻草莓蛋糕風味聖代」，除了濃郁醬料以外再拌入海綿蛋糕，多層次口感既是冰品也是甜品，3月22日至4月18日推出任2件特價109元，相當於第2件38折。日本第一國民冰品品牌嘎哩嘎哩君剉冰棒也於春日推出「漂浮可樂」新口味，冰棒結合碎冰感，清涼降暑。

隨著疫情逐漸緩解，民眾今年搭機出遊意願高，往年春日進入海島旅遊旺季，7-ELEVEN觀察到近3年因疫情無法出遊的蜜月客與喜愛戶外冒險的玩家，成為疫情後熱門下單的主要客群，其中不少人又偏好亞洲海島國家長天數深度旅遊，帶動網路關鍵字搜尋熱度。

7-ELEVEN觀察，自設立國際精品貨架以來，民眾喜愛買異國零嘴滿足追劇、聚會需求，其中「泰國Bento辣味魷魚」去年整體銷量成長逾3成。3月22日至4月18日7-ELEVEN門市集結日本、韓國、泰國、夏威夷、印尼、菲律賓等6海島勝地限定商品，在家或戶外野餐也能享有儀式感，首推「日本沖繩限定黑糖脆餅」，產地紅糖撒上椒鹽鹹脆爽口；使用韓國濟州島特有石像石頭爺爺為元素製成的造型軟糖，可愛包裝搭配酸甜蜜柑口味，同步加碼Q彈咀嚼系濟州Boorabong吸吸蒟蒻果凍，使用在地漢拏橘製造，冰鎮後吃更暢快。

「蘇格蘭糖塊冰淇淋」個人化小規格在7-ELEVEN限定販售，使用蘇格蘭新鮮乳源製成，濃郁鮮乳搭配甜蜜焦糖粒，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
「蘇格蘭糖塊冰淇淋」個人化小規格在7-ELEVEN限定販售，使用蘇格蘭新鮮乳源製成，濃郁鮮乳搭配甜蜜焦糖粒，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
棒棒優希臘式優格雪糕－原味燕麥／草莓燕麥，售價皆為40元。圖／7-ELEVEN提供
棒棒優希臘式優格雪糕－原味燕麥／草莓燕麥，售價皆為40元。圖／7-ELEVEN提供
LOTTE酷立吸冰淇淋－蜂蜜奶油，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
LOTTE酷立吸冰淇淋－蜂蜜奶油，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
「健司 X 辻利特濃抹茶巧克力雪糕」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
「健司 X 辻利特濃抹茶巧克力雪糕」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
「Tico可可脆皮香草雪糕」自韓國進口，外包裝有不同表情符號，巧克力脆皮包裹香草冰淇淋，單顆包裝適合聚會分享，售價95元。圖／7-ELEVEN提供
「Tico可可脆皮香草雪糕」自韓國進口，外包裝有不同表情符號，巧克力脆皮包裹香草冰淇淋，單顆包裝適合聚會分享，售價95元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「春水堂 X 小美珍珠奶茶脆皮雪糕」、「春水堂 X 小美玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，售價分別為59元、49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「春水堂 X 小美珍珠奶茶脆皮雪糕」、「春水堂 X 小美玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，售價分別為59元、49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月22日至4月18日止門市集結日本、韓國、泰國、夏威夷、印尼、菲律賓等6海島勝地限定商品推出海島名物季精品貨架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月22日至4月18日止門市集結日本、韓國、泰國、夏威夷、印尼、菲律賓等6海島勝地限定商品推出海島名物季精品貨架。圖／7-ELEVEN提供

冰品 日本 冰淇淋

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