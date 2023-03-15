快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新航台北航線3/26起增班 下半年恢復疫情前運量

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
新加坡航空飛航新加坡-台北航線3月26日起增加為一周10班，5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班。圖／新加坡航空提供
新加坡航空飛航新加坡-台北航線3月26日起增加為一周10班，5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班。圖／新加坡航空提供

疫後航空公司航班陸續復甦，新加坡航空集團2022年共載送2070萬人次的旅客，為2021年運量的9倍，全球整體運能去年12月已恢復至疫情前80%。新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華表示，該公司飛航新加坡-台北航線3月26日起增加為一周10班，5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班，也就是在2023下半年將完全恢復到疫情前運量。

蔡建華表示，新航在2022年底的西方假期旺季和2023年的農曆年假期，客運市場需求持續強勁，相信在東亞各國放寬邊境管制後，香港、台灣和日本的市場需求會持續增強，並延續至2023年底。他也說，高油價、物價上漲對於成本造成壓力，區域型的政治因素、整體經濟不確定性和全球的經濟衰退仍是隱憂，因此對於航班的規劃講求效率與彈性。

蔡建華指出，該公司將持續以波音787-10客機飛航新加坡-台北航線，3月26日起由目前的每日一班或一周7班，增加到一周10班，於周三五日提供每日2班。5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班，也就是在2023下半年將完全恢復到疫情前運量，希望新增航班能因應北半球夏季期間（3月26日至10月29日）的旅行需求。

新航集團表示，新航集團全球整體運能在去年12月已恢復至疫情前80%，單月平均載客率為89.7%，較前月增加3.8%，且較前年增加43.2%，也是新航集團自始以來最高的單月載客率；新航及酷航去年12月共載送270萬人次旅客，較前月增加11.7%，且較前年增加4倍。

新航集團也說，該集團今年1月的單月平均載客率為86.9%，較去年12月下降2.8個百分點，共載送260萬人次旅客，較前年增加4倍。

疫情 新航 新加坡航空

延伸閱讀

策略經營／渣打銀財管升級 站穩市場

桌球／搭檔陳思羽闖大滿貫混雙4強 林昀儒：打得還不錯

鍾東錦率團赴新加坡 考察雙語教育、推展苗栗觀光

赴新加坡觀光推廣 鍾東錦：將苗栗帶出去、把國際帶進來

相關新聞

快秀身份證！250元開吃王品新品牌「就饗鐵板燒」：身份證有「這1碼」即享79折，按讚免費再加菜

王品旗下新品牌「就饗鐵板燒」自試營運起就引起排隊人潮，現在更推出身份證優惠，只要有數字「9」並出示本人證件，即享單客套餐79折優惠，活動自即日起至3/19止。快揪身份證有9的朋友，開吃王品新品牌吧！

獨／超人氣「萬客什鍋」台北2號店曝光！地址在這裡

愛吃火鍋的民眾準備好了嗎？來自台中的人氣火鍋店「萬客什鍋」，繼於2021年4月插旗台北後，即將又再於台北中山區開設「長安...

點飲料送厚片！「客美多咖啡」插旗台中LaLaport，朝食附餐還有蛋料理

客美多咖啡插旗台中LaLaport！源自名古屋的咖啡廳「客美多咖啡」正式進駐台中LaLaport，並自3/13起正式開幕。「客美多咖啡」來台後陸續在北中南各地設有據點，讓台灣朋友不用出國就能體驗道地日

撐不住！ 蛋價飆漲 彰化「不二坊」蛋黃酥每顆漲到50元

撐不住了！ 因應原物料與雞蛋價格不斷飆漲，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」最新宣布，從4月1日起調漲價格，蛋黃酥每顆從原本45元漲到50元，20入蛋黃素禮盒則首度來到千元，距離上一波調漲大約撐了一年半的時間。

姓有「木、艸」享9折！涓豆腐「植物系新菜」送護唇膏

近年蔬食料理越來越受歡迎，連鎖韓式料理「涓豆腐」自3月16日起，以新創植物肉為元素，推出一系列植感新菜。包括有「植感炸雞...

麥當勞「麥克雞塊、冰炫風」買1送1！商品券7折起

麥當勞自3月15日起，接連推出「經典甜辣韓風炸鷄腿」、「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」等不同餐點，同時也提供多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦