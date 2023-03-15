新航台北航線3/26起增班 下半年恢復疫情前運量

疫後航空公司航班陸續復甦，新加坡航空集團2022年共載送2070萬人次的旅客，為2021年運量的9倍，全球整體運能去年12月已恢復至疫情前80%。新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華表示，該公司飛航新加坡-台北航線3月26日起增加為一周10班，5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班，也就是在2023下半年將完全恢復到疫情前運量。

蔡建華表示，新航在2022年底的西方假期旺季和2023年的農曆年假期，客運市場需求持續強勁，相信在東亞各國放寬邊境管制後，香港、台灣和日本的市場需求會持續增強，並延續至2023年底。他也說，高油價、物價上漲對於成本造成壓力，區域型的政治因素、整體經濟不確定性和全球的經濟衰退仍是隱憂，因此對於航班的規劃講求效率與彈性。

蔡建華指出，該公司將持續以波音787-10客機飛航新加坡-台北航線，3月26日起由目前的每日一班或一周7班，增加到一周10班，於周三五日提供每日2班。5月31日起增班恢復到疫情前的每日2班，也就是在2023下半年將完全恢復到疫情前運量，希望新增航班能因應北半球夏季期間（3月26日至10月29日）的旅行需求。

新航集團表示，新航集團全球整體運能在去年12月已恢復至疫情前80%，單月平均載客率為89.7%，較前月增加3.8%，且較前年增加43.2%，也是新航集團自始以來最高的單月載客率；新航及酷航去年12月共載送270萬人次旅客，較前月增加11.7%，且較前年增加4倍。

新航集團也說，該集團今年1月的單月平均載客率為86.9%，較去年12月下降2.8個百分點，共載送260萬人次旅客，較前年增加4倍。