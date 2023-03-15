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再增國際直航！台南日本仙台包機直航4月1日首航起飛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天宣布日本仙台包機直航4月1日首航起飛。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天宣布日本仙台包機直航4月1日首航起飛。記者吳淑玲／攝影

疫後國際觀光需求旺，台南市長黃偉哲今天宣布台南仙台包機直航班機將於4月1日首發！機位相當熱賣，3月初訂位已超過7成。黃偉哲表示，疫情解封之後4月1日開始第一班的包機直航互訪，目前179個機位幾乎賣光了，顯現出市場的期待，就像越南胡志明市直航，未來如果有需要，接下來就會有定期航班的開闢。

台南市政府今天在永華市政中心舉辦首航記者會，由市長黃偉哲、台灣虎航董事長陳漢銘及其率領虎妞、台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻、台南航空站主任楊益瑞、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中等共同見證台南國際觀光邁入嶄新里程碑。

黃偉哲表示，剛開始包機兩邊互訪之後，如果有需要，接下來就定期航班的開闢，當初跟越南胡志明市也是由包機開始，現在已經有定期的航班了，所以相信交流、拓展是一步一步，日本旅遊已經變成一個大熱門，但都集中在少數幾個城市，像東北有東北的風貌，九州有九州的美麗，甚至沖繩因交通時間非常短，也變得相當熱門。希望大家多跟友誼城市交流。

此次包機直航與台灣虎航合作，4月1日出發，4月5日回國，自台南市出發往日本仙台時間為4月1日上午7點45分至下午13點20分，由日本仙台往台南市時間為4月5日14點20分出發，17點20分扺達，台灣虎航航班IT-8150班機型號A320，座位數可達179位，機位相當熱賣，3月初訂位已超過七成。

黃偉哲表示，市府團隊爭取直航對飛國際城市航點不遺餘力，感謝台灣虎航鼎力支持，實現台南與日本仙台包機直航。台南與日本仙台市淵源很深，兩市因七夕活動的緣分開啟交流，自2006年正式締盟為友誼城市以來，官方及民間團體從未間斷互訪，即使疫情期間國際旅遊受限，2021年兩市締盟15周年，兩市市長也透過影片互相致意。

黃偉哲說，此次包機成行，希望建立良好模式，未來不僅讓台灣的旅客方便前往仙台，也希望吸引日本朋友到台南觀光。期望在節省下高鐵往返等交通時間成本下，讓觀光客們能有更充裕的時間安排更豐富多樣的旅程好好享受台南。明年2024台南400年，台灣燈會也將於台南舉辦，歡迎仙台市及日本各縣市的朋友們到台南旅遊，感受不一樣的古都魅力。

觀光旅遊局表示，適逢4月日本櫻花季及清明連假，台南市旅行商業同業公會也配合包機日程推出東北賞櫻溫泉5日遊，4月1日出發，4月5日歸國，連休免請假，行程除賞櫻、溫泉外，包含參觀如國寶八幡宮等日本東北知名歷史景點，希望此次包機，能在國際觀光推廣的同時，也能與台南觀光業者共創更多觀光商機。

台南市長黃偉哲今天宣布日本仙台包機直航4月1日首航起飛。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天宣布日本仙台包機直航4月1日首航起飛。記者吳淑玲／攝影

日本 台灣虎航

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