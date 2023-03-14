年滿50團費減5千！台虎X燦星 5月10日包機直飛日本高知

日本向來是台灣旅客最愛的旅遊地，各航點的直飛包機陸續啟航，今（14日）日本高知縣知事濵田省司、台灣虎航董事長陳漢銘與燦星旅遊總經理殳蓁蓁共同簽署合作意向書，由燦星旅行社獨包，5月10日至10月28日期間每周兩班，為期約半年共50架次，從桃園國際機場直飛至高知龍馬機場，各種旅遊行程同步出爐。

高知縣知事濵田省司也為此首次來台，他說，高知縣長年與台灣保持深度的交流，同時有著足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及仁淀川等優美景緻，還有以一本釣著名的鰹魚、清澈溪流釀製的土佐酒等，以及開朗友善的人情味，他也代表67萬縣民邀請台灣旅客遊高知。

台灣虎航董事長陳漢銘認為，高知因地利之便，海洋物產豐富，且是少數未建水壩的城市，水質清澈、清酒尤其知名，加上多樣的文化遺產，具有很大的開發潛力。

同樣對於包機直航信心滿滿的燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，疫情過後，旅客更在意深度有感旅遊，四國是日本保持最完整的秘境，被旅遊雜誌《Lonely Planet》評選為「2022年最優良的旅遊景點」，此次獨家包機每周三、六出發，約2個半小時即可抵達，航班早去午回、可以玩好玩滿。

包機期間的行程規劃以4、5日為主力，團費25,900元起，安排景點包括日本三大鐘乳石洞之一、有一億七千萬年歷史的龍河洞，日本僅存12座天守之一的高知城，高知人的廚房弘人市場，以及如漂浮在海上的玻璃屋餐廳、祭典風情的居酒屋，愛媛縣的神隱少女道後溫泉，還有「日本三大秘境」之一的德島大步危等。

此外，限量版的「志國土佐 時代黎明物語」觀光列車也限定於6/3、7/1、8/1出發，每人45,900元起，行程為坂本龍馬的脫藩路線，途經土佐和紙產地「伊野町」、仁淀川清流、水果番茄產地「日高村」的田園，佐以絕美的太平洋海平線，以及在車上享用「立志之抄」班次獨有的「高知皿缽料理風的土佐食材創作料理」。列車外觀呈現復古風格，車廂分為「黑船」和「宙船」兩種，一黑一白對比，象徵幕末動盪時期和明治維新後的光明未來。