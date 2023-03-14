海洋愛好者注意！三水下攝影IG 奇蹟美照隨時看

雖然初春的天氣還是頗為涼爽，但相信不少人已經迫不及待開始期待夏天的海灘、衝浪與潛水時光。還不能下水的時候，今天就來認識三位由手表品牌贊助的攝影師或水下運動員。由於潛水表款在近代越來越強調性能以外的設計、環境保育意識、風格，連帶也讓不少鐘表品牌如雅典（Ulysse Nardin）、ORIS、寶珀（Blancpain）樂於和水下攝影師、運動家合作，以擴展社群能見度。而今天要介紹的三位，則分別是身障潛水玩家Mike Coots、自由潛水好手Miguel Lozano，以及水下攝影師Laurent Ballesta。

在Laurent Ballesta的IG（帳號laurentballesta）中，總是能欣賞水下萬千生物的可愛姿態，無論是史前就存在的「活化石」腔棘魚、鯊魚、各種昆蟲、魚類，而身為寶珀（Blancpain）好友、也是水下攝影師的Laurent Ballesta，也出版一本的專業的水下攝影大書。不管你喜歡水下生物或水下攝影，還不能衝海邊的時候，看看Laurent Ballesta的IG，解解饞吧！

嚴格來說，自由潛水好手Miguel Lozano與ORIS「加好友」的時間已久，而喜愛自由潛水的他，除了曾多次寫下紀錄，更喜歡與同樣喜愛自由潛水的同好一同探險海底，例如在他的IG（帳號miguel_apnea）中，他曾與朋友們一起探索水下廢棄生鏽的船隻，宛如鐵達尼號般地展開一次水下的冒險。

而最後要介紹的身障潛水玩家Mike Coots，則是在1997年失去了他的右腳膝蓋以下。但23年來他沒有失志、沒有放棄海洋，他的IG（帳號mikecoots）中除了戴上雅典（Ulysse Nardin）的潛水表，更看到他不時貼出各種水下生態的奇蹟美照。

在Mike Coots的貼文中他曾寫下，「我衷心感謝海洋中的所有一切」，又或是「海洋帶給我的、遠遠超過從我身上所拿走的」；他熱愛鯊魚，尤其近一年的照片中以水下攝影捕捉到鯊魚的力量、身形輪廓與身體特寫，同時感性表示，「在這世界我最愛拍攝的就是鯊魚了，他們是如此的美麗、堅強且智慧。」此時再搭配上他上義肢後的雙腳與鯊魚合影的驚險畫面，能在20年後克服恐懼、仍然願意與鯊為伍，這是真愛啊！