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海洋愛好者注意！三水下攝影IG 奇蹟美照隨時看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Mike Coots在去年時成為Ulysse Nardin的品牌好友，手上並配戴了Diver系列的300米潛水計時碼表Great White限量版（型號：Ref. 1503-170LE-1A-GW⁣），表款的橡膠表帶並有鯊魚圖案，全球限量300只。圖／翻攝自 IG @ Ulysse Nardin（合成圖）
Mike Coots在去年時成為Ulysse Nardin的品牌好友，手上並配戴了Diver系列的300米潛水計時碼表Great White限量版（型號：Ref. 1503-170LE-1A-GW⁣），表款的橡膠表帶並有鯊魚圖案，全球限量300只。圖／翻攝自 IG @ Ulysse Nardin（合成圖）

雖然初春的天氣還是頗為涼爽，但相信不少人已經迫不及待開始期待夏天的海灘、衝浪與潛水時光。還不能下水的時候，今天就來認識三位由手表品牌贊助的攝影師或水下運動員。由於潛水表款在近代越來越強調性能以外的設計、環境保育意識、風格，連帶也讓不少鐘表品牌如雅典（Ulysse Nardin）、ORIS、寶珀（Blancpain）樂於和水下攝影師、運動家合作，以擴展社群能見度。而今天要介紹的三位，則分別是身障潛水玩家Mike Coots、自由潛水好手Miguel Lozano，以及水下攝影師Laurent Ballesta。

在Laurent Ballesta的IG（帳號laurentballesta）中，總是能欣賞水下萬千生物的可愛姿態，無論是史前就存在的「活化石」腔棘魚、鯊魚、各種昆蟲、魚類，而身為寶珀（Blancpain）好友、也是水下攝影師的Laurent Ballesta，也出版一本的專業的水下攝影大書。不管你喜歡水下生物或水下攝影，還不能衝海邊的時候，看看Laurent Ballesta的IG，解解饞吧！

嚴格來說，自由潛水好手Miguel Lozano與ORIS「加好友」的時間已久，而喜愛自由潛水的他，除了曾多次寫下紀錄，更喜歡與同樣喜愛自由潛水的同好一同探險海底，例如在他的IG（帳號miguel_apnea）中，他曾與朋友們一起探索水下廢棄生鏽的船隻，宛如鐵達尼號般地展開一次水下的冒險。

而最後要介紹的身障潛水玩家Mike Coots，則是在1997年失去了他的右腳膝蓋以下。但23年來他沒有失志、沒有放棄海洋，他的IG（帳號mikecoots）中除了戴上雅典（Ulysse Nardin）的潛水表，更看到他不時貼出各種水下生態的奇蹟美照。

在Mike Coots的貼文中他曾寫下，「我衷心感謝海洋中的所有一切」，又或是「海洋帶給我的、遠遠超過從我身上所拿走的」；他熱愛鯊魚，尤其近一年的照片中以水下攝影捕捉到鯊魚的力量、身形輪廓與身體特寫，同時感性表示，「在這世界我最愛拍攝的就是鯊魚了，他們是如此的美麗、堅強且智慧。」此時再搭配上他上義肢後的雙腳與鯊魚合影的驚險畫面，能在20年後克服恐懼、仍然願意與鯊為伍，這是真愛啊！

Mike Coots在IG中常曬出與鯊魚合照、甚至嘗試對鯊魚「摸頭」的畫面，展現出他對鯊魚的熱情。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
Mike Coots在IG中常曬出與鯊魚合照、甚至嘗試對鯊魚「摸頭」的畫面，展現出他對鯊魚的熱情。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
自由潛水好手Miguel Lozano與ORIS「加好友」的時間已久，並不時在水下秀出他手上的ORIS腕表。圖／翻攝自 IG @ miguel_apnea
自由潛水好手Miguel Lozano與ORIS「加好友」的時間已久，並不時在水下秀出他手上的ORIS腕表。圖／翻攝自 IG @ miguel_apnea
以紐約港水色以及牡蠣殼為面盤材質的紐約港限量腕表，是ORIS去年推出、具有環保保育和水意識的潛水表款，具有300米防水性能、自動上鍊機芯。72,000元。圖／ORIS提供
以紐約港水色以及牡蠣殼為面盤材質的紐約港限量腕表，是ORIS去年推出、具有環保保育和水意識的潛水表款，具有300米防水性能、自動上鍊機芯。72,000元。圖／ORIS提供
ORIS品牌好友、喜愛自由潛水的Miguel Lozano，更喜歡與同樣喜愛自由潛水的同好一同探險海底，例如在他的IG中便曾與朋友們一起探索水下廢棄生鏽的船只。圖／翻攝自 IG @ miguel_apnea（合成圖）
ORIS品牌好友、喜愛自由潛水的Miguel Lozano，更喜歡與同樣喜愛自由潛水的同好一同探險海底，例如在他的IG中便曾與朋友們一起探索水下廢棄生鏽的船只。圖／翻攝自 IG @ miguel_apnea（合成圖）
寶珀為旗下「五十噚」系列70周年所推出的Tech Gombessa腕表，是以二三級鈦金屬表殼打造，不僅防水300米，還可量測三小時的時間刻度、並以一根特殊指針指示。圖／Blancpain提供
寶珀為旗下「五十噚」系列70周年所推出的Tech Gombessa腕表，是以二三級鈦金屬表殼打造，不僅防水300米，還可量測三小時的時間刻度、並以一根特殊指針指示。圖／Blancpain提供
在Laurent Ballesta的IG中，總是能見到各式水下生物的奇妙生態。圖／翻攝自 IG @ laurentballesta（合成圖）
在Laurent Ballesta的IG中，總是能見到各式水下生物的奇妙生態。圖／翻攝自 IG @ laurentballesta（合成圖）
由於熱愛鯊魚，在Mike Coots的IG中，捕捉到相當多關於鯊魚的美麗畫面。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
由於熱愛鯊魚，在Mike Coots的IG中，捕捉到相當多關於鯊魚的美麗畫面。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
即便失去右膝以下，但熱愛海洋的Mike Coots仍維持著他最愛的潛水、衝浪，更在IG中大曬奇蹟美照。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
即便失去右膝以下，但熱愛海洋的Mike Coots仍維持著他最愛的潛水、衝浪，更在IG中大曬奇蹟美照。圖／翻攝自 IG @ mikecoots（合成圖）
Diver潛水系列計時碼錶大白鯊限量款，44毫米、鈦金屬、自動上鍊機芯、防水300米、限量300只，42萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列計時碼錶大白鯊限量款，44毫米、鈦金屬、自動上鍊機芯、防水300米、限量300只，42萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供

鯊魚 雅典

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