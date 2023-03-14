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漢來飯店開辦英式管家專業課程 菁英團隊服務高端客

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

台北漢來大飯店10月開幕，漢來飯店表示，事業群持續擴大飯店精緻服務專業與量能，高雄漢來大飯店除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，首度鎖定跨部門人才與UKBG英國管家協會攜手合作啟動英式管家培訓教育，首批完成受訓的種子管家擁有專業學識服務專業，打造同時具「金鑰匙」「英式管家」兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊。

漢來飯店事業群總經理林子寬表示，去年下半年起，來台國際旅客成長強勁，其中更包含高含金量的商務旅客。在歐美，擁有英式管家即是頂級生活的表徵，漢來飯店看準高端商務客對服務的高度需求，大規模辦理英式管家培訓，種子管家須歷經分組發表、實地演練、術科測試、口語表達等密集訓練，同時深入學習生活品味，服務禮儀、料理美學、名酒鑑賞、水晶銀器保養等專業知識，未來英式管家管理模式也將同步導入漢來飯店事業群旗下品牌與物管經營體系。

漢來飯店表示，此次與UKBG 英國管家協會台灣代表處合作的英式管家訓練，包含管家行為與儀態規範，托盤訓練、行李拆包打包、餐酒知識與葡萄酒專業等32堂課程主題，以滿足國際奢華酒店趨向精緻、客製化及高端服務需求。藉由「感動人心」的服務，提供量身打造的個人化體驗，同時也能運用全球網絡資源完成客戶交付任務。

林子寬表示，今年10月漢來即將進駐高檔飯店一級戰區的台北市區，漢來飯店從南部北上拓點模式堪稱國內飯店首例。未來漢來繼續仍維持本土品牌在地化的特質，同時也要展現國際星級飯店精緻服務水準。

漢來飯店專業管家團隊。圖／漢來飯店提供
漢來飯店專業管家團隊。圖／漢來飯店提供

專業管家幫客人整理衣物。圖／漢來飯店提供
專業管家幫客人整理衣物。圖／漢來飯店提供
專業管家幫客人整理行李。圖／漢來飯店提供
專業管家幫客人整理行李。圖／漢來飯店提供

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