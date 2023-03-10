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限時2天！家樂福週末大清倉0.2折起 愛買量販響應永續滿額贈環保袋
最近大家應該都覺得物價漲得很有感，讓民眾的荷包厚度受到嚴峻挑戰。家樂福體貼民眾的口袋深度，將於本週末3月11日、3月12日限時2天推出超下殺的出清活動，且於全台量販、超市、線上購物同步推出，超過2,000支日用品、五金用品、玩具商品，將以1～8折出清，包含夏季玩水必備的獨角獸浮排，居家健身利器可調啞鈴組，還有超實用的WMF料理剪刀、天香樓mini熟成麻辣醬、防疫面罩等，最低下殺0.2折起，各分店商品不盡相同，數量有限、售完為止，快趁假日補貨一波。
另外，愛買量販則是推出「永續食物」檔期，即日起3月23日期間推出超過260款有機生態米、肉品、海鮮、蔬菜、水果和烘焙等「永續食物」生活概念優質商品優惠，最低5.5折起，開檔首週末3月11日、3月12日推出當日消費滿千，至客服中心出示發票與會員卡，即可獲得限量「愛買環保3R寶特瓶再製摺疊環保袋」乙個，數量有限，贈完為止。
愛買量販也預告，將再度加入響應Earth Hour關燈1小時活動，邀民眾重視地球暖化、氣候變遷等問題，3月25日20:30～21:30全台15家分店將關掉不必要的大樓外觀燈和招牌1小時，也邀請民眾日常做好隨時關燈愛地球。
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