可口可樂ZERO SUGAR迷你罐上市 台北華山打卡免費喝

可口可樂ZERO SUGAR即起推出200毫升迷你罐，同時也首度啟用台灣品牌大使，包括創作鬼才熊仔、最潮女聲Karencici擔綱並詮釋品牌「無糖暢快無與倫比」全新主張。

此外，即日起至3月12日於台北華山1914文化創意產業園區，提供試飲、拍照打卡贈送可口可樂ZERO SUGAR迷你罐，以及每日限量200名的「客製化無與倫比貼紙」製作活動；無法親至現場的消費者，即日起也可上網登錄參加可口可樂ZERO SUGAR眾多系列活動。

可口可樂ZERO SUGAR全新200毫升迷你罐，提供消費者更多元的容量選擇，小巧時尚的外型加上好攜帶的特色，讓生活中各種歡聚場合都能暢享魔力瞬間。

品牌於台北華山1914文化創意產業園區打造的Coca-Cola ZERO SUGAR無糖暢快無與倫比活動，即日起至3月12日除提供試飲活動，還設置了最潮的三區打卡間，只要到教室、滑板場及直播間任一區拍照打卡，就送一罐全新上市的可口可樂ZERO SUGAR迷你罐，每日還有限量200名的「客製化無與倫比貼紙」製作活動。

今年品牌也邀請新生代潮流創作代表熊仔及Karencici擔任台灣品牌大使，同時還推出可口可樂ZERO SUGAR眾多系列活動，包括即起參與無與倫比語錄投稿活動，即可獲得個人專屬圖鑑風格圖片，還有多項好禮抽獎機會；品牌大使熊仔及Karencici也將以消費者投稿的語錄進行共同創作，推出與消費者共創專屬於可口可樂ZERO SUGAR的無與倫比之曲。

即日起至4月20日至零售通路或影城、餐飲、娛樂等指定通路且符合各門市活動門檻，即可至可口可樂LINE官方帳號「Coca-Cola隨時樂」參與集點或抽獎活動，多項好禮包括Marshall Major IV藍牙耳罩式耳機、熊仔 x 可口可樂ZERO SUGAR獨家聯名能火公仔，以及可口可樂ZERO SUGAR迷你罐專屬客製化禮盒等。