吃爆披薩！foodpanda推「food球者聯盟」全力應援中華隊
全球矚目的國際棒球賽事「2023世界棒球經典賽WBC」中華隊首場比賽就感受到震撼教育，但球迷們支持的心情依舊火熱，準備迎戰下一場對上義大利隊的比賽。foodpanda宣布於經典賽期間推出「food球者聯盟」專區全力應援中華隊與球迷的味蕾，網羅各式漢堡、炸雞、披薩、鹹酥雞等聚餐美食，不管是在家看球、或是親臨球場，foodpanda用美食陪伴球迷，一起為中華隊加油。
「food球者聯盟」專區還能搭配foodpanda 3月優惠碼，訂購美食外送滿259元，輸入優惠碼「派對動物」享9折，最高折抵60元，每人可用2次；滿399元輸入優惠碼「letsgo」現折60元，每人可用1次；滿599元，輸入優惠碼「partyparty」現折90元，每人可用1次；滿899元，輸入優惠碼「allnight」現折180元，每人可用6次；滿1,499元，輸入優惠碼「ohohoh」現折300元，每人可用10次。訂購美食外送指定店家8折起；訂購指定店家滿349元，輸入優惠碼「三月熊送」再享8.5折，最高折抵60元，每人可用1次，疊加優惠最低6.8折起，讓大家看球賽享美食最優惠。
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