吃爆披薩！foodpanda推「food球者聯盟」全力應援中華隊

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

2023-03-09 15:27