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限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯拿鐵」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1。圖／全家便利商店提供

週末晴朗好天氣出遊歡聚，別忘了到超商搶限時好康！全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。首推近期在網路上刷出綠色抹茶牆的「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」，使用日本靜岡抹茶製成，口感滑順並帶有濃厚茶香；同一期間私品茶系列中的「熱杏仁茶」也推出全盈+PAY限定優惠，單杯特價45元，近日早晚溫差大，傍晚來一杯溫熱飲品超暖心。

另外還有全家便利商店會員限定優惠，即日起至3月12日推出多款出遊必備好物優惠，包括Häagen-Dazs哈根達斯藍莓塔脆皮雪糕、藍莓塔冰淇淋迷你杯單件特價79元（原價115元），濃郁的藍莓冰淇淋，融合酸甜藍莓醬及塔皮碎塊，彷彿完整還原藍莓塔的好滋味；大人小孩都愛的日清奶油／巧克力三明治餅乾也享2件特價59元優惠（原價單件45元）。

全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月12日全家便利商店推出會員限定優惠，Haagen-Dazs哈根達斯藍莓塔脆皮雪糕、藍莓塔冰淇淋迷你杯可享單件特價79元（原價115元）。圖／全家便利商店提供
即日起至3月12日全家便利商店推出會員限定優惠，Haagen-Dazs哈根達斯藍莓塔脆皮雪糕、藍莓塔冰淇淋迷你杯可享單件特價79元（原價115元）。圖／全家便利商店提供
即日起至3月12日全家便利商店推出會員限定優惠，日清奶油巧克力三明治餅乾可享2件特價59元優惠（原價單件45元）。圖／全家便利商店提供
即日起至3月12日全家便利商店推出會員限定優惠，日清奶油巧克力三明治餅乾可享2件特價59元優惠（原價單件45元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享私品茶「熱杏仁茶」單杯特價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享私品茶「熱杏仁茶」單杯特價45元。圖／全家便利商店提供

冰淇淋 霜淇淋 便利商店

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