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阿里山櫻花季本周登場 遊樂區內最新花況賞花景點推薦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山工作站前滿樹花苞的櫻王染井吉野櫻，預計下周將綻放。圖／黃源明提供
阿里山工作站前滿樹花苞的櫻王染井吉野櫻，預計下周將綻放。圖／黃源明提供

嘉義阿里山櫻花季將於3月10日至4月10日登場，「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專今天整理阿里山國家森林遊樂區最新櫻花花況與大家分享，版主黃源明指出，因日夜溫差大，櫻花有凍冷減緩現象，花期拉長，卻導致花色偏淡，櫻王染井吉野櫻預計下周有動靜。

黃源明表示，可能是受日夜溫差大的影響，目前櫻花的花況有凍冷減緩現象，加上乾旱缺水，已盛開的櫻花包括石棹附近的昭和櫻，以及遊樂區內的粉色系櫻花，幾乎都還維持可觀的花況，以往年花期早就結束了，不過花期拉長卻導致花色偏淡。

花季第一周推薦的賞花景點有阿里山工作站、沼平公園、香林服務區、木蘭園、阿里山火車站、森之道、旅社區等；阿里山工作站是賞櫻首選，唐實櫻、緋寒櫻、霧社櫻及粉色系櫻花已盛開，滿樹花苞的櫻王預估下周就會有動靜。

沼平公園櫻花主要在車站周邊及公園內的詩路沿線；香林服務區的粉色系櫻花在受鎮宮對面，可在櫻花樹下休息用餐；木蘭園除招牌的白木蘭盛開，順著木棧道走一圈，會經過遊樂區內最大棵的霧社櫻；森之道是從第一管制站進入，沿著木棧道來到員工宿舍，會看到霧社櫻盛開的花況，預估下周進入滿開期。

另，阿里山火車站旁的緋寒櫻滿開，是目前遊樂區內緋寒櫻花況最密集的區域；旅社區有最晚盛開的唐實櫻，剛好分布在旅社區的前中後等路段，靠近村辦公處還有緋寒櫻盛開。下周起的每周一還有蒸汽主題列車，連續三周，將吸引攝影愛好者前往拍攝櫻花與蒸汽火車之美景。

森之道可拍攝森鐵列車與櫻花美景。圖／黃源明提供
森之道可拍攝森鐵列車與櫻花美景。圖／黃源明提供
阿里山工作站前是賞櫻首選地點。圖／黃源明提供
阿里山工作站前是賞櫻首選地點。圖／黃源明提供

櫻花季 阿里山 火車站

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