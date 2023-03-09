影／享受春天氣息 台中蔬食佐茗茶當道、逛街賞藝廊

台中市新社區的飛花落院，庭院內黃花風鈴木綻放，感受春天腳步，餐廳每月1日推出蔬食套餐，響應環保，食材以懷石料理方式呈現，搭配台灣5款精緻好茶，來趟身心靈饗宴；豐原太平洋百貨推出「花開‧萌起」藝廊，民眾逛街購物同步欣賞雕塑與畫作，增添逛街樂趣。

麻葉餐飲執行長魏幸怡表示，飛花落院歡慶開幕2周年，並於3月29至31日舉辦限定茶餐會，周年套餐每人5880元(服務費另計)，顧客可品嘗台灣5大製茶師茗茶，包含：三峽李宥陞的碧螺春、徐耀良的東方美人、杜蒼林的梨山果香烏龍、莊鎔璞的紫芽春尖，還有累積數十項凍頂金萱特等獎的名間茶王陳立偉。

十道料理搭配五款茗茶，能體驗到冷泡紫芽春尖或梨山果香烏龍搭配的八寸前菜，帶有海苔香氣的碧螺春和刺身組合，熱泡東方美人和冷萃凍頂金萱各展風味。

飛花落院採預約式訂位，無菜單日式料理，魏幸怡指出，每月1日訂為「蔬食日」，蔬食套餐每人3680元(服務費另計)，菜單設計以不過度加工調味，結合花藝與精美器皿，形色秀雅雋逸悅人，每道珍饈以精緻懷石料理方式循序登場，打破所謂吃素的刻板印象，成為時尚生活美學潮流。電話：04－2582-2388。

豐原太平洋百貨即日起至5月15日止，4樓貴婦時裝樓層藝術展區與「台灣中部美術協會」共同策展「花開‧萌起」趙純妙、王雄國雙個展，顧客購物也能欣賞美學藝廊。

這次展出的膠彩創作以「花開」為主題，專業膠彩畫家趙純妙將感恩的心帶入創作中，膠彩使用的礦物質顆粒相互交錯、層疊反射，具有寶石般的光澤和透明感，出現雅致的色彩及微妙變化。