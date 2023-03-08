回饋高雄人！樂園推超低入園門票優惠12歲以下只要十元

義大遊樂世界擁有全台最大室內親子遊樂場及多項遊樂設施、劇院秀等表演，為回饋高雄鄉親，樂園3月推出每周六、日「有鄰真好」回饋方案，12歲以下設籍高雄市入園10元，市民每人只要450元。

義大遊樂世界擁有全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施，還有劇院大秀「奇幻之旅」，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，讓遊客身歷其境宛如置身各國美景之中。

義大遊樂世界表示，每天下午3時30分，華麗的造型服裝搭配高超舞技，從A區衛城沿著希臘大道抵達特洛伊木馬C區，與現場遊客互動拍照同歡。

除門票優惠，顧客來樂園憑入園手章，還能免費搭義大摩天輪，還有128種炫麗燈光秀配高雄美麗夜景，可供遊園者最難忘的在地樂園體驗，活動詳請請上官網查詢。