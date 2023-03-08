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回饋高雄人！樂園推超低入園門票優惠12歲以下只要十元
義大遊樂世界擁有全台最大室內親子遊樂場及多項遊樂設施、劇院秀等表演，為回饋高雄鄉親，樂園3月推出每周六、日「有鄰真好」回饋方案，12歲以下設籍高雄市入園10元，市民每人只要450元。
義大遊樂世界擁有全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施，還有劇院大秀「奇幻之旅」，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，讓遊客身歷其境宛如置身各國美景之中。
義大遊樂世界表示，每天下午3時30分，華麗的造型服裝搭配高超舞技，從A區衛城沿著希臘大道抵達特洛伊木馬C區，與現場遊客互動拍照同歡。
除門票優惠，顧客來樂園憑入園手章，還能免費搭義大摩天輪，還有128種炫麗燈光秀配高雄美麗夜景，可供遊園者最難忘的在地樂園體驗，活動詳請請上官網查詢。
另2023世界棒球經典賽開打，義大Outlet Mall，3月10日至17日只要憑NIKE、adidas、New Balance、PUMA、Under Armour、MLB等指定櫃位累計消費滿3,000元發票+E卡，即可兌換「棒球預測卡」乙張，完全預測四強排名還有機會可獲得限量電子抵用券500元等好康。
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