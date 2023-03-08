1993年壽星出列！憑有效證件「王品牛排」主菜免費升級

王品集團創始品牌「王品牛排」歡慶30周年，即日起至4月10日，凡與王品牛排同為1993年出生的壽星，到店消費1,790元套餐並出示證件，可免費升級任一款1,990元主餐。

不是1993年壽星也可以到「王品牛排」歡聚，即日起至4月30日前到店消費兩客套餐，並出示品牌官網優惠畫面，即款待價值688元的「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」乙份。

為慶祝30周年，「王品牛排」經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」，也搖身變成「熔岩巧克力雪糕」，即日起於全台7-Eleven獨家限量販售；3月14日白色情人節當天，消費者凡到全台「王品牛排」門店消費套餐，即款待乙份（價值99元）。

「王品牛排」經典主餐「王品牛小排」30年來深受顧客歡迎。也因應時代進化，推出多樣新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」以澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，佐以茄汁煨煮海大蝦，盡享海陸美味。「王品牛小排佐松露菲力」不僅可嚐到王品的30年的經典風味，也享受了菲力的軟嫩口感。

今年4月，「王品牛排」將首度推出「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐，將牛排高溫炙烤後，再澆淋上特調羅望子風味醬汁，一品菲力的軟嫩，二嚐紐約客的口感與迷人香氣，此外，將取下的骨邊肉二次回烤至全熟，再體驗第三重酥香口感，獻上不斷與時俱進、向前邁步的牛排工藝。