統一時代「咖啡日安市集」40＋特色咖啡美食品牌參與
集結各路特色品牌的主題市集活動，總是能帶來集客效果。統一時代百貨2樓夢廣場今年春季將規畫兩場大型活動。首場3/18-3/19將舉辦「咖啡日安_追味市集」，集結超過40家特色咖啡、美食品牌，另外4/22-4/23將舉辦邁向第8年的「粉紅瑜珈派對」。
「咖啡日安_追味市集」完整市集名單包括：
鵲Kasasagi Coffee Roasters、Rebirth Coffee瑞帛咖啡、LAVAZZA X 西當普利斯、LAVAZZA X ZABU、LAVAZZA X 達文西咖啡、LAVAZZA X N2 、LAVAZZA X 奕芃手作甜點、鬧蟬咖啡、丹堤咖啡、GinGin Coffee Company、SINGLE ORIGIN、沃田咖啡 X KAFFAVALLEY、Paidal、Coffee Sind、咖啡知道Coffee To Know、Wheelys Café、錘子咖啡烘焙坊Twi A Coffee Roasters、然、KroX Coffee、VWI by CHADWANG、雷咖RAYCA Coffee、綠石咖啡、No worries café、好初早餐、Miss V、聞山咖啡、3貓小舖、金豬貝果、MiiR、BEIGIC ft.小尾咖啡、Riverside Darling、YAKIYAKI脆皮紅豆燒、有咖噠、大王千金、ＹＵＹＵ、巷宮Siang gong、37度溫感飾品、靜秋咖哩、forty4cafe、聲色Sounds Good、黑熊先生巧克力布朗尼、dPi設計插畫誌、走心咖啡廳、左岸咖啡館、Cophi咖啡豆。
市集活動時間為3/18-3/19下午14:00至21:00期間舉辦，同時攜手三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」舉辦粉絲見面會，大耳狗見面會時間為3/18-3/19第一場15:00-15:30、第二場17:00-17:30。「粉紅瑜珈派對」也將於3/9開放報名，今年場次更增加為6場，讓喜好瑜珈活動的民眾都能有機會參與，現正開放早鳥報名中，還可再享周周抽限量好禮。
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