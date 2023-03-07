1993年壽星注意！王品牛排免費升級、再送明蝦干貝

王品集團的創始品牌「王品牛排」歡慶30周年，秉持「只款待心中最重要的人」的服務初心，至今服務超過2,300萬人次，即日起至4/10，將邀請與王品牛排同為1993年出生的壽星，到店消費1,790元套餐並出示證件，可免費升級任一款1,990元主餐；4/30前來店消費2客套餐，款待「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。

王品牛排發布以「甜蜜」、「開心」、「滋味」主軸的3段影片，象徵30歲的人生，帶著徬徨與期待，體驗新階段的點滴人生況味，同時首度公開新制服與新菜色。王品集團自1993年在台中文心路成立王品牛排第一家門店，至今已經發展為兩岸合計32個品牌、超過400家門店規模，是台灣最大的餐飲連鎖集團。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，30年來，超過百萬名饕客享用過王品牛排的經典菜色「中式風味牛小排」。邁向下一個階段，王品牛排特別邀請台灣知名設計師汪俐伶團隊打造新制服，保留王品牛排標誌性的紅色，同時以更簡約、更具現代感的設計，展現餐飲人專業。此外，也從菜色、店裝等推陳出新，希望讓顧客感受到「經典與創新」之間的全新氣象。

王品牛排經典主餐「王品牛小排」、「黑松露紐約客」30年來深受歡迎，也推出多樣新主餐如「澳洲和牛佐海大蝦」、「王品牛小排佐松露菲力」，今年4月則要首度推出「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐，牛排高溫炙烤後，再澆淋上特調羅望子風味醬汁，一品菲力的軟嫩，二嘗紐約客的口感與迷人香氣，此外，將取下的骨邊肉二次回烤至全熟，再體驗第三重酥香口感。

即起推出的「1993盛開的玫瑰」生日慶活動，4/10前，1993年出生者，到店消費1,790元套餐並出示證件，即可免費升級任一款1,990元主餐。不是壽星也可歡聚，4/30前，到店消費兩客套餐，並出示品牌官網優惠畫面，款待價值688元的「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」乙份。

此外，慶祝30周年，王品牛排經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」也搖身變為「熔岩巧克力雪糕」(價值99元)，即日起於全台7-11獨家限量販售；3/14白色情人節當天，到全台王品牛排門店消費套餐即免費款待乙份。