快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富婦女節咖啡買2送1 母親節名店蛋糕預購搶先開跑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
婦女節小確幸，3月8日到萊爾富單筆購買2杯Hi Café系列的大杯拿鐵咖啡送大杯特濃拿鐵乙杯兌換券。圖／萊爾富提供
婦女節小確幸，3月8日到萊爾富單筆購買2杯Hi Café系列的大杯拿鐵咖啡送大杯特濃拿鐵乙杯兌換券。圖／萊爾富提供

看準女性強大消費力，萊爾富除了迎接「38國際婦女節」，連「母親節」檔期也搶先開跑，推出一系列寵愛女人優惠活動，其中3月8日推出當日限定Hi Café系列的中杯巧克力牛奶和大杯炭焙鐵觀音拿鐵，享同品項2杯70元，最低下殺6.4折，現省40元；對於喜愛喝咖啡的民眾，萊爾富也推出單筆購買2杯Hi Café系列的大杯拿鐵咖啡送大杯特濃拿鐵乙杯兌換券，直接下殺6.3折，兌換期限更高達2個月。3月10日還有會員日指定咖啡同品項買10送10活動，咖啡控別錯過寄杯好機會。

而母親節是超商一年當中的熱銷大檔之一，萊爾富也於婦女節前夕，精心推出「愛獻媽咪」預購專刊，精選50款熱銷名店蛋糕、甜點商品，包括法布甜草莓皇冠蛋糕、法布甜莊園抹茶塔、豆酥朋綜合冰心泡芙、超商獨家奧瑪烘焙醇黑生巧克力蛋糕等，滿足民眾多元的味蕾需求，更推出lisscode溫冷美顏器、ANNA SUI香氛等寵愛媽咪禮，會員使用HiPay支付購買「愛獻媽咪」預購專刊商品享Hi點2倍回饋。

3月8日至4月4日期間，持HiPay綁定聯邦卡單筆消費滿350元現折50元，每筆最高現折50元，限量10,000組；3月8日至4月4日期間每週五、六、日，於萊爾富門市刷VISA金融卡單筆消費滿200元可現折20元，每月限量5,000份，送完為止；刷聯邦信用卡單筆消費滿600元現折60元，限量6,000名、刷聯邦信用卡單筆消費滿1,000元送50元購物金3張，限量3,000名，每筆最高回饋150元購物金；即日起至4月4日使用滙豐卡於萊爾富門市單筆消費滿200元，即送20元出券購物金，限量3,000名，送完為止。

萊爾富推出38國際婦女節與母親節多項優惠吸客，祭出超商獨家人氣甜點蛋糕與寵愛媽咪禮。圖／萊爾富提供
萊爾富推出38國際婦女節與母親節多項優惠吸客，祭出超商獨家人氣甜點蛋糕與寵愛媽咪禮。圖／萊爾富提供
迎戰母親節商機，萊爾富預購專刊祭出超商獨家人氣甜點、蛋糕吸客。圖／萊爾富提供
迎戰母親節商機，萊爾富預購專刊祭出超商獨家人氣甜點、蛋糕吸客。圖／萊爾富提供
萊爾富買母親節預購商品使用HiPay消費Hi點2倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富買母親節預購商品使用HiPay消費Hi點2倍送。圖／萊爾富提供

婦女節 母親節 甜點

延伸閱讀

影／婦女節將到 清水警分局長當一日咖啡店長慰勞女警

經典賽／李維拉抵台 台中市府備太陽餅、珍奶迎接

抹茶控發瘋！全家「抹茶技」再推20款濃郁系新品 抹茶熔岩蛋糕真的會爆漿

終於出現！好市多這咖啡「冬季自動消失」 網狂囤貨：超方便

相關新聞

誠品信義熄燈後24小時書店無縫接軌 這2據點呼聲最高

誠品信義今年迎來18年，但也因為跟房東統一續約無果，18歲的誠品信義即將在年底熄燈，誠品也即將自3月10日起為誠品信義店...

萊爾富婦女節咖啡買2送1 母親節名店蛋糕預購搶先開跑

看準女性強大消費力，萊爾富除了迎接「38國際婦女節」，連「母親節」檔期也搶先開跑，推出一系列寵愛女人優惠活動，其中3月8...

中衛精品口罩熱銷再客製寶格麗手環 大手筆贈員工

口罩醫材大廠「CSD中衛」為歡慶75周年，將舉辦「白色派對春酒宴」，宴請員工、客戶與廠商，由於曾與國際珠寶精品寶格麗（B...

閉展倒數！「咒術迴戰展」好評不斷 趕緊把握機會朝聖

由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，去年底於台北華山盛大開展，超豐富展出內容讓觀展後的粉絲好評不斷，大嘆逛兩個小時都逛不完，甚至有粉絲為了更仔細的觀賞每一幅原畫而多刷展覽。目前展覽倒數一個月，主辦方也呼籲粉絲可以趁平日前來觀展，享受悠閒舒適的逛展時光。

不到2公斤！日本露營專家全新TAKUBI焚火台預購上市

隨著疫情慢慢解封，熱愛露營的民眾也開始蠢蠢欲動！日本露營職人全新打造TAKUBI焚火台，不論是焚火、烤肉、烹煮、暖手、煮...

農委會與駐日代表處 日本超市推廣台灣鳳梨

農委會副主委陳駿季與駐日代表謝長廷前往東京 Kasumi 超市，參加日本 Farmind公司舉辦的台灣截切鳳梨行銷活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦