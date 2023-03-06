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萊爾富婦女節咖啡買2送1 母親節名店蛋糕預購搶先開跑
看準女性強大消費力，萊爾富除了迎接「38國際婦女節」，連「母親節」檔期也搶先開跑，推出一系列寵愛女人優惠活動，其中3月8日推出當日限定Hi Café系列的中杯巧克力牛奶和大杯炭焙鐵觀音拿鐵，享同品項2杯70元，最低下殺6.4折，現省40元；對於喜愛喝咖啡的民眾，萊爾富也推出單筆購買2杯Hi Café系列的大杯拿鐵咖啡送大杯特濃拿鐵乙杯兌換券，直接下殺6.3折，兌換期限更高達2個月。3月10日還有會員日指定咖啡同品項買10送10活動，咖啡控別錯過寄杯好機會。
而母親節是超商一年當中的熱銷大檔之一，萊爾富也於婦女節前夕，精心推出「愛獻媽咪」預購專刊，精選50款熱銷名店蛋糕、甜點商品，包括法布甜草莓皇冠蛋糕、法布甜莊園抹茶塔、豆酥朋綜合冰心泡芙、超商獨家奧瑪烘焙醇黑生巧克力蛋糕等，滿足民眾多元的味蕾需求，更推出lisscode溫冷美顏器、ANNA SUI香氛等寵愛媽咪禮，會員使用HiPay支付購買「愛獻媽咪」預購專刊商品享Hi點2倍回饋。
3月8日至4月4日期間，持HiPay綁定聯邦卡單筆消費滿350元現折50元，每筆最高現折50元，限量10,000組；3月8日至4月4日期間每週五、六、日，於萊爾富門市刷VISA金融卡單筆消費滿200元可現折20元，每月限量5,000份，送完為止；刷聯邦信用卡單筆消費滿600元現折60元，限量6,000名、刷聯邦信用卡單筆消費滿1,000元送50元購物金3張，限量3,000名，每筆最高回饋150元購物金；即日起至4月4日使用滙豐卡於萊爾富門市單筆消費滿200元，即送20元出券購物金，限量3,000名，送完為止。
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