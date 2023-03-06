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不到2公斤！日本露營專家全新TAKUBI焚火台預購上市
隨著疫情慢慢解封，熱愛露營的民眾也開始蠢蠢欲動！日本露營職人全新打造TAKUBI焚火台，不論是焚火、烤肉、烹煮、暖手、煮水，瞬間營造出溫暖又浪漫的情調且輕巧便於攜帶，組裝僅需30秒，即日起在嘖嘖平台可享預購優惠。
日本職人秉持著「希望能讓大家隨時隨地享受於戶外的放鬆感！」，並以自身多年的露營經驗精心研發出長寬高僅14公分，重量不到2公斤的TAKUBI焚火台，而且附贈質感滿分的牛仔布袋，外出攜帶也超方便。
材質通過日本鋼材檢驗認證，食用安全無疑慮，耐重可達15公斤，使用大鍋煮水也沒問題；除了可加購酒精爐使用之外，焚火台也適用於乾柴、木炭等各種火源燃料，搭配五段式可調節燃料板，讓你自由搭配，耗材不受限。商品由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，想要增添生活氛圍感的民眾，或者想擁有一台搞定所有用火需求的露營咖們，請千萬別錯過限時6折的限量募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面(https://lihi2.cc/1BngZ)查詢。
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