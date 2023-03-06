不到2公斤！日本露營專家全新TAKUBI焚火台預購上市

隨著疫情慢慢解封，熱愛露營的民眾也開始蠢蠢欲動！日本露營職人全新打造TAKUBI焚火台，不論是焚火、烤肉、烹煮、暖手、煮水，瞬間營造出溫暖又浪漫的情調且輕巧便於攜帶，組裝僅需30秒，即日起在嘖嘖平台可享預購優惠。

日本職人秉持著「希望能讓大家隨時隨地享受於戶外的放鬆感！」，並以自身多年的露營經驗精心研發出長寬高僅14公分，重量不到2公斤的TAKUBI焚火台，而且附贈質感滿分的牛仔布袋，外出攜帶也超方便。