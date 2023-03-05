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萌鼠回歸「助六の日常」春季期間限定店高雄登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「助六の日常」期間限定店即日起至4/17現身高雄統一時代百貨一樓。圖／信賴互動提供
「助六の日常」期間限定店即日起至4/17現身高雄統一時代百貨一樓。圖／信賴互動提供

跟著日本小倉鼠助六一起迎接春天吧，「助六の日常」期間限定店即日起至4/17現身高雄統一時代百貨一樓，以「助六野餐趣」為主題，與助六一起置身「日式甜點屋」，還可以與立體公仔在「浪漫櫻花樹下」野餐，以及「繽紛向日葵花海」、「趣味吃瓜樂」等四大打卡點。

一進到「助六の日常」期間限定店就可看見「日式甜點屋」中，助六跟JIRO戴上店員帽化身最萌甜點銷售員，接著再漫步到「浪漫櫻花樹下」與立體助六公仔合照，感受花瓣灑落的春日美感。接著轉向「繽紛向日葵花海」，可以看見奔跑在花田間，分別追著蝴蝶、戴上花圈、背著出遊小包的助六。最後再到「趣味吃瓜樂」的拍照立框，與抓住最愛葵瓜子的助六，一起可愛合影。

除了有可愛畫面可以捕捉，現在還有近30款最新周邊到貨，有超萌大頭表情的暖暖包、可愛的毛毯，還有全身造型零錢包，還有實用的大浴巾、小方巾等各式周邊讓粉絲蒐集。

助六の日常期間限定店「浪漫櫻花樹下」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店「浪漫櫻花樹下」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店「日式甜點屋」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店「日式甜點屋」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店「趣味吃瓜樂」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店「趣味吃瓜樂」。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店。圖／信賴互動提供
助六の日常期間限定店。圖／信賴互動提供
助六の日常絨毛零錢包票卡夾，全身款420元、大頭款320元。圖／信賴互動提供
助六の日常絨毛零錢包票卡夾，全身款420元、大頭款320元。圖／信賴互動提供
助六の日常毛毯每款680元。圖／信賴互動提供
助六の日常毛毯每款680元。圖／信賴互動提供
助六の日常冷飲杯每款390元。圖／信賴互動提供
助六の日常冷飲杯每款390元。圖／信賴互動提供
助六の日常暖暖包每款149元。圖／信賴互動提供
助六の日常暖暖包每款149元。圖／信賴互動提供

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