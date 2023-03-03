「春日抹茶霜淇淋」睽違2年回歸！全家便利商店抹茶季搶先開跑

每次推出新口味都會造成轟動的全家便利商店Fami!ce霜淇淋，繼草莓優格口味之後，這次新登場的是睽違兩年的暢銷抹茶口味！據全家便利商店表示，Fami!ce霜淇淋抹茶口味為熱銷排行榜之一，為了回應網友不斷敲碗，「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」自3月5日起再度回歸，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嘗，另外再搭配限量粉紅色脆皮餅皮，呈現出日系高質感，抹茶控快衝一波。

時節進入3月，正是春暖花開的時刻，同時也是日本採收新茶、製作抹茶的季節，市場上紛紛推出各式抹茶口味美食，搶攻濃厚抹茶大人系春日商機，全家便利商店以明星冰品霜淇淋與酷繽沙為先發，領先業界宣布抹茶季正式開跑。

Fami!ce全家霜淇淋自兩年前推出抹茶霜淇淋，深受消費者們喜愛，成為熱銷口味排行榜上的常勝軍，為滿足消費者喜愛品嚐抹茶的需求，3月5日起「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」回應網友敲碗再度回歸，使用日本靜岡抹茶製成，口感滑順並帶有濃厚茶香，品嘗後抹茶香氣在口中餘韻回甘；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，多層次口感風味濃郁、清甜不膩口。

不僅如此，「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」更可搭配限量粉紅色餅皮，草綠色抹茶霜淇淋與粉紅色餅皮，兼具味覺與視覺雙重享受，呼應春季櫻花氛圍，預計將再度攻占社群版面，3月5日至4月4日可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；3月5日至3月8日全家便利商店會員App「隨買跨店取」同步推出5支168元優惠。

此外，想要擁有大人系春日體驗不可錯過全家便利商店「玄米抹茶紅豆酷繽沙」，甜中帶苦的日式抹茶風味，選用日本靜岡抹茶，茶香中帶點微苦，尾韻抹茶香氣回甘清香，結合顆粒飽滿、口感綿密的萬丹紅豆，滑順甜味中和苦味，達到完美平衡，最後撒上台灣玄米粒，形成獨特魅力風味。