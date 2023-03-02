限時3天！全家便利商店「Let’s Café大杯美式咖啡」買1送1

全家便利商店的周末限時好康又來囉！包含限時3天的全盈+PAY限定Let’s Café大杯特濃美式咖啡買一送一、SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元；另外還有全家便利商店會員限定樂事洋芋片指定口味第2件5折，多款泡麵第2件6折優惠；每月一次的Let’s Café「好咖日」則推出單品咖啡同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3優惠活動。

3月3日至3月5日於全家便利商店使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買一送一，以及SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元，是假日出遊飲品首選。

另外還有全家便利商店會員限時優惠，即日起至3月5日共有27項優惠商品，首推樂事洋芋片最新口味，包含加入多種辛香料的「勁辣唐辛子」口味，以及添加昆布風味的「頂級日曬甘味湖鹽」口味，兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元，同時購買兩包還可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯，Q版可愛設計一定要蒐藏。另外阿Q統麵、拉麵道等泡麵系列可享同品牌指定商品任選第2件6折，還有冰品、巧克力等優惠活動。