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限時3天！全家便利商店「Let’s Café大杯美式咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店3月3日至3月5日推出全盈+PAY限定優惠，可享Let’ s Café特濃美式咖啡買一送一。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月3日至3月5日推出全盈+PAY限定優惠，可享Let’ s Café特濃美式咖啡買一送一。圖／全家便利商店提供

全家便利商店的周末限時好康又來囉！包含限時3天的全盈+PAY限定Let’s Café大杯特濃美式咖啡買一送一、SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元；另外還有全家便利商店會員限定樂事洋芋片指定口味第2件5折，多款泡麵第2件6折優惠；每月一次的Let’s Café「好咖日」則推出單品咖啡同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3優惠活動。

3月3日至3月5日於全家便利商店使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買一送一，以及SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元，是假日出遊飲品首選。

另外還有全家便利商店會員限時優惠，即日起至3月5日共有27項優惠商品，首推樂事洋芋片最新口味，包含加入多種辛香料的「勁辣唐辛子」口味，以及添加昆布風味的「頂級日曬甘味湖鹽」口味，兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元，同時購買兩包還可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯，Q版可愛設計一定要蒐藏。另外阿Q統麵、拉麵道等泡麵系列可享同品牌指定商品任選第2件6折，還有冰品、巧克力等優惠活動。

為上班日做準備，每月一次的「好咖日」，上班族們記得設好鬧鐘！3月6日當天限定，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡／拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。

全家便利商店3月3日至3月5日推出全盈+PAY限定優惠，SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月3日至3月5日推出全盈+PAY限定優惠，SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月6日「好咖日」當天限定，會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡／拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月6日「好咖日」當天限定，會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡／拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出樂事洋芋片最新「勁辣唐辛子」口味、「頂級日曬甘味湖鹽」口味，會員限定即日起至3月5日兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元；同時購買兩包可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出樂事洋芋片最新「勁辣唐辛子」口味、「頂級日曬甘味湖鹽」口味，會員限定即日起至3月5日兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元；同時購買兩包可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月6日「好咖日」當天限定，會員App「隨買跨店取」推出極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月6日「好咖日」當天限定，會員App「隨買跨店取」推出極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出樂事洋芋片最新「勁辣唐辛子」口味、「頂級日曬甘味湖鹽」口味，會員限定即日起至3月5日兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元；同時購買兩包可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出樂事洋芋片最新「勁辣唐辛子」口味、「頂級日曬甘味湖鹽」口味，會員限定即日起至3月5日兩款商品任選第2件5折，兩包特價53元；同時購買兩包可在全家便利商店會員App中的「集章趣」集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯、集滿7個章可免費兌換翠玉白菜兩用毯。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡 泡麵

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