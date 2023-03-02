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7-ELEVEN相揪瘋世棒！限時5天「三支付滿額立折優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN相揪瘋世棒第二波活動登場，取得愛爾達電視台授權邀全民看直播、並推出第二波WBC紀念周邊及優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN相揪瘋世棒第二波活動登場，取得愛爾達電視台授權邀全民看直播、並推出第二波WBC紀念周邊及優惠。圖／7-ELEVEN提供

全球關注的WBC 2023世界棒球經典賽即將於下周開打，為應援民眾觀賽需求，7-ELEVEN取得愛爾達電視台授權，自3月8日至3月22日於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，方便三五好友就近相揪觀賽、為中華隊加油；門市同步自3月8日起推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊商品以及「WBC三支付滿額立折優惠」，邀請全民一起集周邊、吃美食、觀賽事。

7-ELEVEN自3月8日起推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊商品，首推「WBC世界棒球經典賽紀念icash卡」，售價111元，象徵中華隊得第一；「WBC世界棒球經典賽紀念環保購物袋」象徵勝利帶著走，售價49元；「WBC世界棒球經典賽紀念濕紙巾」象徵中華隊勇奪冠軍，每包原價99元，3月8日至3月21日OPEN POINT會員當筆加價購可享特價39元。

OPEN POINT App雲端開心卡將於3月8日至3月21日開賣「2023棒球經典賽紀念開心卡」，購買500元即贈送50點OPEN POINT點數（每人限購20張），可跨13大品牌、近8,000個通路據點消費支付使用，回饋點數還能跨20大通路當現金花，限量開賣3萬張。

統一脆麵也將外包裝更換成棒球主題，陪伴球迷邊看賽事邊替中華隊加油，「一球入魂」搶進複賽挺進美國。

7-ELEVEN預購誌同步推出棒球造型紀念酒，首推本地梅酒第一品牌的「日造酒妝15%柚子梅酒（棒球杯）禮盒」，特選本地青梅搭配日本進口柚子釀製，酸甜青梅與清香柚子口感交織，搭配限定棒球變色酒杯，值得收藏。另有「棒球款伏特加調酒」，推出水蜜桃與檸檬風味，口感香甜、造型獨特。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瞄準親友歡聚觀賽商機，7-ELEVEN門市自3月8日至3月12日限時5天推出「WBC三支付滿額立折優惠」，購買指定CITY飲品、飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3支付結帳，享每消費滿222元立折25元、滿888元立折125元（單筆最高可折250元）。

為了讓看球賽加油更有勁，7-ELEVEN即日起至3月21日祭出零食7大品牌優惠活動，指定品項任選第2件6折、同價位第2件10元。更獨家開發販售「品客巨型加油棒」，3倍長的造型加油棒、內含3罐原味大品客，好吃又能讓觀賽加油更有勁，3月8日起開賣，售價179元。CITY系列全品項則自3月8日至3月21日推出任選3杯77折、5杯72折優惠（不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶），以上優惠可搭配「WBC三支付滿額立折活動」享折上折優惠，相當於近6折。

OPEN POINT App「行動隨時取」同步推出多款優惠組合，3月8日至3月12日連續5天推出「WBC棒球1＋1組合餐」，現萃茶指定茶飲或黑糖珍珠撞奶搭配指定熱狗大亨堡組合，2組最低只要110元，相當於雙人享用平均每人最低55元。此外，還有多款10杯組合優惠，首推CITY CAFE西西里風檸檬系列咖啡任選10杯最高現省250元，還有濃萃美式咖啡或濃萃拿鐵咖啡10杯組合價。

為應援民眾觀賽需求，7-ELEVEN更取得愛爾達電視台授權，自3月8日至3月22日於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括中華隊小組賽、八強賽、準決賽及冠軍賽（播出之指定門市清單詳見7-ELEVEN官網）。

7-ELEVEN獨家開發販售「品客巨型加油棒」，3倍長的造型加油棒，好吃又能讓觀賽加油更有勁。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發販售「品客巨型加油棒」，3倍長的造型加油棒，好吃又能讓觀賽加油更有勁。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發販售「品客巨型加油棒」，3倍長的造型加油棒，好吃又能讓觀賽加油更有勁。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發販售「品客巨型加油棒」，3倍長的造型加油棒，好吃又能讓觀賽加油更有勁。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月8日至3月12日限時5天推出「WBC三支付滿額立折優惠」，單筆最高享立折250元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月8日至3月12日限時5天推出「WBC三支付滿額立折優惠」，單筆最高享立折250元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再推「WBC世界棒球經典賽」三大捍衛主場紀念周邊，一起贏戰經典。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再推「WBC世界棒球經典賽」三大捍衛主場紀念周邊，一起贏戰經典。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月8日起推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊商品以及「WBC三支付滿額立折優惠」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月8日起推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊商品以及「WBC三支付滿額立折優惠」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購誌推出棒球造型紀念酒，造型獨特，值得棒球迷收藏。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN預購誌推出棒球造型紀念酒，造型獨特，值得棒球迷收藏。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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