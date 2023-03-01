麗寶福容「住一晚送一晚」！台中人300元暢玩探索世界

台中市民站出來！麗寶樂園回饋市民鄉親，3/1至3/31凡居住在台中市的居民，出示符合居住地址證件，就能以300元優惠票價暢玩探索世界，還有3月限定的「粉紅風暴」、櫻花在園區各處大爆發。此外，麗寶福容大飯店也在3月推出買一晚送一晚6,999元的特惠價，三天兩夜每人兩千有找。

麗寶樂園渡假區表示，3月為感恩回饋月，凡居住在台中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元。想要玩最新最夯的熱門園區新設施《熊大的麗寶小鎮》，加價100元就能與熊大、兔兔等「7大沉浸式互動主題遊戲區」、「Food Court 美食區」，以及「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」拍美照、玩遊戲、吃美食。

除了「市民優惠」，加碼推出買一晚送一晚的超高CP值住房特惠，即日起至3/31下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6,999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房(含雙人早餐)一晚，再送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券乙張，換算下來三天兩夜每人不用兩千元，就能同時享受到星級飯店服務與最具特色的賽道旅店。

麗寶國際賽車場3月份自駕車G2體驗也開放報名，3/10、3/12、3/16、3/25共4天，可由麗寶G2賽道最具代表性的Safety Car，帶領你與愛車體驗在賽道上奔馳的快感。

麗寶樂園渡假區的第五屆小小藝術家繪畫比賽也將開跑，今年以《熊大的麗寶小鎮》作為繪畫主題，依年齡分為著色組(幼稚園、學齡前兒童)、繪畫創作國小低年級組(一~三年級)、繪畫創作國小高年級組(四~六年級)，每人限參加一件、媒材不設限，獎品內容包含麗寶樂園水陸雙園護照、雙園擇一門票等；前一百名繳件者，還能獲得早鳥參賽獎，得獎作品也將安排在探索世界現場進行展出。

詳細資訊可至官網查詢：https://www.lihpaoresort.com