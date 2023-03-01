CAFE!N、CREMIA前進台中 新光三越百家新櫃接力展開

百貨春季新品牌登場，新光三越北中南各店春上市檔期有超過100家全新品牌陸續登場，囊括流行時尚、美食、香氛、運動等，全台百貨店王新光三越台中中港店一口氣新增3家話題美食、咖啡，滿足消費者遊逛樂趣與豐富體驗。

新光三越台中中港店春季加入3家話題美食咖啡品牌，像是台北人氣咖啡品牌CAFE!N前進台中，百貨首發店將進駐新光三越台中中港店，預計3月下旬開幕；日本高級生吐司嵜本SAKImoto bakery於今日開幕；有北海道霜淇淋之神稱號的CREMIA，在台北是高人氣排隊店，也即將於3月10日開幕。

又有全新火鍋品牌加入台灣市場，以性價比著稱的呷哺呷哺，全台首發店進駐台北南西三館，於3月31日開幕；CURISTA COFFEE奎士咖啡進駐台北信義新天地A11、3月20日開幕。

流行配件則有南韓女星泫雅愛背，在南韓和台灣都有高人氣的韓國設計師包款SAMO ONDOH，全台首發店進駐台北信義新天地A11，3月6日開幕；英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS全台首發飾品櫃今日進駐台北南西店、台中中港店；韓國街頭品牌COVERNAT進駐台中中港店。