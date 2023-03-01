全國電子推空調早鳥優惠 滿萬折千最高再回饋1.1萬

搶先為多變的天氣做好準備，全國電子即日起至3月底搶先推出空調早鳥優惠，10大品牌任選，再獨享「48小時總統級精緻極速安裝」服務，還有空調和冰箱買萬送千折價券，滿額完成安裝再享6,000元購物金，加上政府節能補助最高5,000元，等於買3萬元空調、冰箱，最高可先拿14,000元回饋，再疊加享有原廠現折或實用家電好禮，早買早享受。

整個3月購買10大空調品牌就送好禮，大金空調最高現折5,000元，富士通空調還有好禮雙重送最高現折4,000元再享好禮多選一，其他包括日立、三菱、國際牌、聲寶、禾聯、東元、奇美、三洋等也都有原廠好禮大方送；買空調享特選3款Honeywell、SHAPP及Dyson空調清淨機優惠加購價；再享週末環保日，綠點商品最高再省2,000元；除了48小時空調總統級精緻極速安裝，還有8年免費延長保固、免基本運費、免費標準安裝。