台中人這個月到麗寶玩 只要300元就能賞櫻玩樂園

台中麗寶樂園入園票原訂價1000元，為回饋台中市民，今天起到3月31日止，居住在台中市的居民，出示符合居住地址證件如身分證或駕照，15歲以下兒童拿健保卡和戶口名簿就能用300元，暢玩探索世界和賞櫻。

麗寶樂園渡假區表示，探索樂園票價訂價1000元，現場購買899元，3月是感恩回饋月，居住在台中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，想要玩最新的熱門園區新設施「熊大的麗寶小鎮」，再加價100元，就能與熊大、兔兔等「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」拍美照、玩遊戲、吃美食。

另外，麗寶福容大飯店加碼推出買一晚送一晚的住房特惠，活動期間3月1日到3月31日下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚，含雙人早餐，再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券一張。