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竹東首間星巴克今開幕！辦這張卡享31天「第二杯半價」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克竹東杞林門市外觀夜景。圖／星巴克提供
星巴克竹東杞林門市外觀夜景。圖／星巴克提供

竹東人敲碗成功！星巴克進駐新竹縣竹東鎮的第一間門市「竹東杞林門市」，今天盛大開幕，星巴克以門市為靈感推出兩款限定商品，包括經典的「竹東杞林隨行卡」，持卡可於3月全月享有該門市同飲品「第二杯半價」優惠；另推出「花漾女神綁帶隨行杯袋」，袋上以滿滿的咖啡花樹圖騰印花展現出生氣盎然，提袋以綁帶設計，可自由調節長度，售價360元。

「竹東杞林門市」坐落於竹東鎮市中心區，中山路和杞林路交接處的公園旁，以竹東古名樹杞繁茂成林的由來，門市以「綠意杞林，氤氳咖啡」為主題，門外種植翠綠杞林與新竹縣花茶花；並將門市四面都呈現穿透性的斜線建築物為設計概念，選用明亮溫暖的沙岩色調白色外觀，搭配大片長型窗景採光與木質格柵交織，長形窗框如畫框般捕捉室外的綠色植栽在大自然中的姿態，呼應樹杞林地名。

作為竹東鎮首間門市，此地也導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」。

竹東杞林門市同步推出開幕限定優惠，今起至3/7，原價點購氮氣冷萃咖啡系列兩杯，相同容量/冰熱/口味的飲料，即享第二杯半價優惠；凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列糕點三個，即可贈限定品項乙個。

3/1至3/31憑竹東杞林隨行卡至星巴克竹東杞林門市、購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。於竹東杞林門市憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿3000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個，贈品數量有限贈完為止。

竹東杞林門市

地址：新竹縣竹東鎮中山路48號

電話：03-5103837

營業時間：周一~周日07:00~21:00

座席數：118席(一樓室內席98位+戶外席20位)

花漾女神綁帶隨行杯袋，售價360元。圖／星巴克提供
花漾女神綁帶隨行杯袋，售價360元。圖／星巴克提供
星巴克「竹東杞林門市」，以竹東古名樹杞繁茂成林的由來，門市以「綠意杞林，氤氳咖啡」為主題，門市外種植了翠綠杞林與新竹縣花茶花。圖／星巴克提供
星巴克「竹東杞林門市」，以竹東古名樹杞繁茂成林的由來，門市以「綠意杞林，氤氳咖啡」為主題，門市外種植了翠綠杞林與新竹縣花茶花。圖／星巴克提供
竹東杞林隨行卡，售價150元。圖／星巴克提供
竹東杞林隨行卡，售價150元。圖／星巴克提供
星巴克竹東杞林門市設計以大片長型窗景採光與木質格柵交織，長形窗框如畫框般補捉室外的綠色植栽在大自然中的姿態，呼應樹杞林地名，更將生機盎然的滿滿綠意映於眼簾。圖／星巴克提供
星巴克竹東杞林門市設計以大片長型窗景採光與木質格柵交織，長形窗框如畫框般補捉室外的綠色植栽在大自然中的姿態，呼應樹杞林地名，更將生機盎然的滿滿綠意映於眼簾。圖／星巴克提供

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