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星巴克「買1送1」陪你開工！只有1天、早上11點起揪喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於3月1日當天推出「相約星巴克．好友分享日」活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會。
星巴克宣布於3月1日當天推出「相約星巴克．好友分享日」活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會。

連假結束好厭世？星巴克用「買一送一」陪你開工！星巴克宣布於3月1日當天推出「相約星巴克．好友分享日」活動。活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱皆一致的飲料，可享「買一送一」好友分享優惠。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，且「不包含」星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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