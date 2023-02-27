「八色烤肉mini」來了！巨城迎3家桃竹苗獨家美食進駐
新竹人最常出沒的巨城購物中心，即將在3月1日迎來3家桃竹苗獨家全新美食進駐，讓在地人又有吃的新選擇。
巨城購物中心4樓美食街3月1日將進駐3家桃竹苗獨家全新品牌，現在越來越多適合一人也可輕鬆用餐的餐廳，「八色烤肉mini」主打一個人也可以吃韓式烤肉，招牌八色燒肉搭配特製小菜及沾醬，不需呼朋引伴一個人想吃燒肉隨時就能吃。
「這味泰泰」是泰式拉麵米線料理，傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，人氣首選是東央酸辣椒麻雞米線，濃郁湯頭加上Q彈米線，讓人食欲大開。
另一家「Mrs.Mapo」從雲端廚房走到實體店，主打將麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等元素，讓傳統家常菜以全新風貌呈現，帶來味蕾新體驗。
年輕族群喜愛的網路社群Dcard原創IP「dtto friends」，離開台北首站即來到巨城5樓，帶來文創小物以及上百項全新獨家商品釋出，現場還有Q萌造景和主題扭蛋機。
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