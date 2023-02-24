限時5天！肯德基套餐42折起、指定商品加1元再多1件
連續假日優惠買起來！肯德基於2月24日至2月28日、限時5天推出「春季限時優惠餐」：6塊咔啦脆雞與6顆原味蛋撻加上瓶裝可樂，超人氣商品組合下殺55折只要399元。此外，咔啦雞腿堡、上校雞塊、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球與大獲好評的新品美式煙燻咔脆雞堡等，多款超值優惠套餐最低42折起。
同時間也推出「車道專屬優惠」，購買任一套餐或桶餐即享加10元好禮4選1(原味蛋撻一顆/香酥脆薯(小)/百事可樂(中)/上校雞塊4塊)，零接觸外送服務維持滿350元享免運費；網路預訂快取可享指定商品加1元多1件。
此外，PK雙饗卡APP同步提供每消費20元集1點，累積2點即可折抵現金1元，點數互通筆筆消費最高回饋2.5%(紅利點數)。新會員再送50元，生日送100元，折抵無上限 (外送服務費除外) ，不用儲值即可直接消費集點。
活動詳情可查官網：https://www.kfcclub.com.tw/Coupon。
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