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限時5天！肯德基套餐42折起、指定商品加1元再多1件

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基「春季限時優惠餐」，399元可吃到咔啦脆雞x6、香濃原味蛋撻x6、瓶裝可樂x1。圖／肯德基提供
肯德基「春季限時優惠餐」，399元可吃到咔啦脆雞x6、香濃原味蛋撻x6、瓶裝可樂x1。圖／肯德基提供

連續假日優惠買起來！肯德基於2月24日至2月28日、限時5天推出「春季限時優惠餐」：6塊咔啦脆雞與6顆原味蛋撻加上瓶裝可樂，超人氣商品組合下殺55折只要399元。此外，咔啦雞腿堡、上校雞塊、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球與大獲好評的新品美式煙燻咔脆雞堡等，多款超值優惠套餐最低42折起。

同時間也推出「車道專屬優惠」，購買任一套餐或桶餐即享加10元好禮4選1(原味蛋撻一顆/香酥脆薯(小)/百事可樂(中)/上校雞塊4塊)，零接觸外送服務維持滿350元享免運費；網路預訂快取可享指定商品加1元多1件。

此外，PK雙饗卡APP同步提供每消費20元集1點，累積2點即可折抵現金1元，點數互通筆筆消費最高回饋2.5%(紅利點數)。新會員再送50元，生日送100元，折抵無上限 (外送服務費除外) ，不用儲值即可直接消費集點。

活動詳情可查官網：https://www.kfcclub.com.tw/Coupon

肯德基限時推出多款超值優惠套餐最低只要42折起。圖／肯德基提供
肯德基限時推出多款超值優惠套餐最低只要42折起。圖／肯德基提供

套餐 外送 百事可樂

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