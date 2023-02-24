連假開工一日限定！萊爾富特濃系列現煮咖啡「第2杯1元」

228連假返工的第一天特別需要咖啡，萊爾富3月1日至3月5日祭出Hi Café現煮咖啡三重優惠活動，最低5.1折起，打造上班小確幸。

萊爾富於3月1日開工日當天，祭出濃度增加33%的特濃Hi Café系列第2杯只要「1元」的超殺優惠，為上班族提振精神，包括大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項加1元即可多1杯，平均單杯特濃美式咖啡只要28元、特濃拿鐵只要33元。

3月1日當天還有買兩杯Hi Café大杯拿鐵（單杯售價55元）送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵（售價55元）的限定優惠。