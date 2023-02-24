連假開工一日限定！萊爾富特濃系列現煮咖啡「第2杯1元」
228連假返工的第一天特別需要咖啡，萊爾富3月1日至3月5日祭出Hi Café現煮咖啡三重優惠活動，最低5.1折起，打造上班小確幸。
萊爾富於3月1日開工日當天，祭出濃度增加33%的特濃Hi Café系列第2杯只要「1元」的超殺優惠，為上班族提振精神，包括大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項加1元即可多1杯，平均單杯特濃美式咖啡只要28元、特濃拿鐵只要33元。
3月1日當天還有買兩杯Hi Café大杯拿鐵（單杯售價55元）送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵（售價55元）的限定優惠。
為上班族應援打氣，萊爾富3月2日至3月5日祭出Hi Café特濃美式咖啡買7送5、特濃拿鐵買7送4的限時優惠，最高現省275元，無論在門市或透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」選購，皆可寄杯，兌換期限長達3個月。
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