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林襄、籃籃都有！全家便利商店限量推30款「啦啦隊女神貼紙」加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店力挺棒球熱，即日起至3月21日展開「全家超集棒」系列應援活動，邀來樂天桃猿、味全龍、富邦悍將啦啦隊，推出獨家限量版女神貼紙、LINE貼圖等商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店力挺棒球熱，即日起至3月21日展開「全家超集棒」系列應援活動，邀來樂天桃猿、味全龍、富邦悍將啦啦隊，推出獨家限量版女神貼紙、LINE貼圖等商品。圖／全家便利商店提供

睽違6年，WBC 2023世界棒球經典賽將於3月開打，全家便利商店力挺棒球熱，即日起至3月21日展開「全家超集棒」系列應援活動，邀來樂天桃猿、味全龍、富邦悍將啦啦隊加入應援，以超「香」主視覺推出獨家限量版女神貼紙、LINE貼圖等商品。全家便利商店會員App也提供限量5萬份線上刮刮樂，每張200元，最高可刮中400元購物金及會員點數8,888點；使用全盈+PAY則可參加集章趣活動，集滿指定章數最多可兌換200元購物金，還能帶走2023世界棒球經典賽的中華隊紀念球。

國際棒球賽事即將開打，全家便利商店即日起至3月21日於店舖購買指定商品單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神貼紙一張（單筆不累計，共30款，採盲包隨機贈送），包含樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員林襄、籃籃，味全龍啦啦隊Dragon Beauties的LIKE、心璇，還有富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的潔米、檸檬等，共計30位啦啦隊女神，分別以「全家就挺你」、「你的神隊友已上線」、「必勝」等標語力挺賽事，限量50萬張，售完為止。全家便利商店3月起更將陸續為咖啡杯套、熱狗盒、三明治、香蕉等商品換上啦啦隊女神新包裝。

除了實體貼紙之外，「全家超集棒」應援女神貼圖組也於LINE同步販售中，以3隊啦啦隊女神搭配應援集氣標語和日常用語，共24款實用又可愛的貼圖一次就能打包。

全家便利商店會員App即日起至3月21日推出「應援刮刮樂」活動，每張售價200元（單筆限購1張，會員每日限購5張），最高可刮中400元全家便利商店購物金及會員點數8,888點，還能獲得飲品優惠券等好禮，限量5萬張售完為止。活動期間於全家便利商店店舖使用全盈+PAY還可參加「應援集章趣」活動，單筆消費100元可集1章，集8章可兌換100元全家便利商店購物金（每會員限兌換2次），集滿30章即可獲得2023 WBC中華隊紀念球。

此外，「全家行動購」日前開賣2023世界棒球經典賽官方授權聯名商品，其中兩款平面口罩印有WBC logo，分別可選擇白色或暗綠色，每組5入售價99元；還有值得收藏的官方賽事紀念球（白色／綠色）及中華隊紀念球，每顆售價450元，更推出22吋的WBC紀念大球，售價1,380元，極具收藏價值。

3月8日至3月12日全家便利商店更將於全台超過1,000間指定店舖直播中華隊賽事，歡迎球迷朋友結伴熱血觀賽。

全家便利商店會員App即日起至3月21日推出「應援刮刮樂」活動，最高可刮中400元全家便利商店購物金及會員點數8,888點，還有機會獲得FMC小分子氣泡水等應援好禮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App即日起至3月21日推出「應援刮刮樂」活動，最高可刮中400元全家便利商店購物金及會員點數8,888點，還有機會獲得FMC小分子氣泡水等應援好禮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「應援刮刮樂」活動現正進行中，每張售價200元，最高可刮中雙倍全家便利商店購物金及會員點數8,888點，還能獲得飲品優惠券等好禮，限量5萬張售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「應援刮刮樂」活動現正進行中，每張售價200元，最高可刮中雙倍全家便利商店購物金及會員點數8,888點，還能獲得飲品優惠券等好禮，限量5萬張售完為止。圖／全家便利商店提供
力挺棒球熱，全家便利商店3月起將陸續為咖啡杯套、熱狗盒、三明治、香蕉等商品換上啦啦隊女神新包裝，讓「香氣」同時滿足粉絲們的視覺及味覺。圖／全家便利商店提供
力挺棒球熱，全家便利商店3月起將陸續為咖啡杯套、熱狗盒、三明治、香蕉等商品換上啦啦隊女神新包裝，讓「香氣」同時滿足粉絲們的視覺及味覺。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」開賣2023 WBC官方授權聯名商品，包含兩款印有WBC logo的平面口罩，以及值得收藏的官方賽事紀念球、中華隊紀念球，更推出22吋的WBC紀念大球，極具收藏價值。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」開賣2023 WBC官方授權聯名商品，包含兩款印有WBC logo的平面口罩，以及值得收藏的官方賽事紀念球、中華隊紀念球，更推出22吋的WBC紀念大球，極具收藏價值。圖／全家便利商店提供
即日起至3月21日於全家便利商店店舖購買指定商品單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神貼紙一張，30款隨機出貨，限量50萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至3月21日於全家便利商店店舖購買指定商品單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神貼紙一張，30款隨機出貨，限量50萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供

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