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228連假買起來！全聯哈根達斯13種熱門口味均一價199元 這4天咖啡買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
228連假好康，全聯實體門市推出哈根達斯限時驚喜價。圖／全聯福利中心提供
228連假好康，全聯實體門市推出哈根達斯限時驚喜價。圖／全聯福利中心提供

民眾最愛的哈根達斯優惠、咖啡買1送1又來了！迎接228連假，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，實體門市推出哈根達斯13種指定口味，均一價199元、OFF COFFEE熱美式買1送1、阪急麵包任選4個100元的超值優惠價。「PXGo!全聯線上購」2月25日至2月28日購買分批取商品，使用全支付單筆每滿1,000元贈800福利點，等同最高8%回饋，且購買OFF COFFEE、阪急麵包任2組更有合併優惠最高10%回饋，再加上自帶杯優惠，等於每杯不到5折。另外，小時達也祭出超殺優惠，輸入指定折扣碼單筆滿1,200元現折150元。而迎接室內口罩解封，指定口罩降價促銷，還有臉部清潔、保養品、面膜滿額現折優惠，讓你容光煥發迎接連假。

冬天吃冰超過癮，2月23日至3月5日於全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出哈根達斯限時促銷，購買指定品項單件原價323元，活動期間只要超值優惠均一價199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力 × 草莓巧脆、西瓜草莓、香草 × 芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味（容量420～473ml），各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

2月25日至2月28日另有全聯阪急麵包30元品項商品特價4個100元，以及連續4天OFF COFFEE熱美式，買1送1（原價計算，活動贈送之品項不提供自帶杯優惠）。另外，全店咖啡商品（包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉，不含現煮咖啡），享單筆滿299元現折30元。

而「PXGo!全聯線上購」連假4天也推出限時優惠，2月25日至2月28日購買分批取商品，使用全支付全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，即可獲得800福利點數；使用PX Pay儲值金全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，則可獲得600福利點數之回饋。另外，2月24日至2月28日「春遊品咖趣」活動推出OFF COFFEE美式、拿鐵、阪急麵包、大盛系列阪急麵包，分批取貨每組500元，任2組滿千享10%回饋，原價25元的美式咖啡最低1杯不到20元，自帶杯再省8元，等同半價享受。

如果不想出門人擠人採購，還可以用「全聯小時達」下單送到家，2月24日至2月28日活動期間內，單筆消費滿1,200元，使用指定折扣碼現折150元，夜貓族只要於22:00～08:00下單，單筆滿500元享8.8折，最高折100元。

PXGo!全聯線上購活動期間購買分批取商品，消費滿千最高送800福利點。圖／全聯福利中心提供
PXGo!全聯線上購活動期間購買分批取商品，消費滿千最高送800福利點。圖／全聯福利中心提供
228連假全聯阪急麵包30元品項商品特價4個100元，連續4天OFF COFFEE熱美式買1送1。圖／全聯福利中心提供
228連假全聯阪急麵包30元品項商品特價4個100元，連續4天OFF COFFEE熱美式買1送1。圖／全聯福利中心提供

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