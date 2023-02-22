又降價了！IKEA宣布百項產品創低價 最高省3500元

選在換季之際，IKEA再度宣布有超過百項產品，再創低價，最便宜只要30元，最高現省超握3,500元，包括大型家具、各種生活低價好物等，都可以一用更低價入手。

IKEA每年都會重新審視商品成本，從設計、生產、包裝到運送來調整，且希望能兼顧品質，但價格可以更低的商品，今年度的調價中，一口氣降最高的是FILLAN雙人獨立筒彈簧床墊，原價15,490元、特價11,900元，省了3,590元，該款床墊有著3公分乳膠材質，還能提供舒適支撐，並搭配獨立筒彈簧，翻身時也不會影響枕邊人。

其他家具如EKTORP三人座沙發，原價15,900元、特價13,900元，省下2千元，沙發有高回彈泡棉，好坐又厚實，還能搭配BESTÅ BURS電視櫃，原價9,490元、特價8,490元，省1千元，能夠放入眾多雜物等。

適合換季收納如SONGESAND抽屜櫃／4抽，原價4,990元，特價3,999元，還有最熱賣的MICKE書桌/工作桌，原價3,499元，特價2,999元，價格越來越划算。

居家小物都是銅板價，如DOFTFUNKIA隔熱手套原價79元，特價59元／2件裝，適合小朋友使用的FABLER餐具3件組原價139元，特價99元。