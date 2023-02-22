整理包／4大超商「228連假限時優惠」 春遊補貨趁現在

228連假即將到來，不論是宅家追劇、安排出遊都需要飲料、零食相伴，4大超商紛紛祭出限時優惠，除了大眾最愛的咖啡、霜淇淋之外，更瞄準連假出遊潮，優惠商品涵蓋飲料、零食、泡麵、麵包等，讓消費者買得更精省。

7-ELEVEN

7-ELEVEN自2月24日至2月28日限時5天推出「FUN價開心花」活動，OPEN POINT會員購買全店CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、糖果、泡麵、甜點、冷凍、健美、寵物等指定商品，享滿額222元立折25元或滿888元立折100元優惠。同步加碼OPEN POINT會員專屬滿額禮，2月24日至2月26日結帳金額滿888元送「一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精」一瓶，2月27日至2月28日結帳金額滿888元送「舒潔廚房紙巾」一串，單筆限贈一次、不累送。

7-ELEVEN即日起推出最新獨家冷藏飲品「OPEN將太會妃奶茶」，粉色包裝加上超萌大氣球造型，香醇的錫蘭紅茶搭配濃郁奶茶，加上太妃糖甜味點綴，售價38元。此外，7-ELEVEN門市即日起至3月7日推出指定8大品牌、近50項冰品任選2件95折、3件89折；飲料祭出「買多省多」優惠，針對水、茶品、運動機能、咖啡、碳酸類等5大類飲品推出指定商品任選第2件8折、3件以上77折優惠。以上活動搭配「FUN價開心花」活動再享會員滿額立折優惠。

CITY CAFE是每天提振精神的開端，7-ELEVEN門市2月24日至2月28日限時5天推出CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）買1送1優惠，還有CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）買2送1、CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元，陪伴大眾開心出遊。OPEN POINT「行動隨時取」同步推出「188元」及「688元」多款飲品優惠組合，包括CITY CAFE大杯拿鐵咖啡（冰／熱）18杯特價688元，現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任選4杯特價188元等。

全家便利商店

連假出遊旅途中一定不能少了霜淇淋，全家便利商店2月24日至2月28日限時5天，推出全家Fami!ce霜淇淋第2支10元優惠活動，兩支只要59元，不論是以酸甜草莓滋味結合優格的戀愛系草莓優格霜淇淋，或是經典口味的小農牛奶及比利時巧克力都是歡聚時刻的好選擇。

2月24日至2月28日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1、私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」第2杯8元超值優惠。同步推出全盈+PAY集章趣活動，即日起至3月21日期間，使用全盈+PAY單筆消費滿100元即可集1個章，集滿8個章就可兌換100元全家購物金，集30個章可兌換2023 WBC中華隊紀念球。

迎接4天連假，全家便利商店因應民眾出遊對飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等需求，即日起至2月28日推出限時7天的「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件只要8元，首推古娃娃系列雪糕、FMC茶飲系列以及奇多、乖乖等零食；另外還有滿漢大餐、統一泡麵系列等同品牌同價位泡麵第2件6折優惠。

不論早餐、點心或是在車上充飢，麵包類一定是首選，全家便利商店即日起至3月7日推出麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折優惠（不同價位以2件8折計算，匠土司家庭號除外），讓消費者在旅途中方便隨時補給又能精省荷包。

萊爾富

萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出Hi Café大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元多1件（冰熱可任選），換算下來大杯美式咖啡平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元。

此外，萊爾富2月24日至2月28日限時5天推出「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等皆享優惠，最低下殺5折起，包括貝納頌極品大咖啡（經典黑咖啡，售價39元）、Hi-Life original海洋深層水（800mL，售價28元）等皆祭出同品項買1送1；舒潔濕式面紙（10抽，售價29元）、舒潔袖珍面紙（3包入，售價15元）可享任選買1送1優惠，價格不同則以2件5折計；另外，哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品也有59元的限時優惠價（原價115元）。

OKmart

OKmart於2月23日至2月28日推出大杯莊園級拿鐵、美式咖啡同品項買2送1；可以微波即食的OKchoice袋裝鮮食，包含炭烤風味珍珠香腸、炭烤風味花枝丸、炭烤風味香腸糯米腸等同品項第2件8折；全台門市也因應此波連假出遊人潮推出「OK活力補給站」優惠活動，全店超過300項指定糖餅、飲料第2件6折起。

此外，OKmall雲端商城於2月23日至2月28日推出限時優惠，購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再送OKpoint 688點；糖餅類則推「228美食俱樂部」，開賣多項零食、麵包、飲料量販價，如多力多滋黃金起司味玉米片（72g）5件優惠價120元、純喫茶綠茶（650ml）10瓶優惠價220元、福記雞蓉玉米粥買4送1。