228連假開喝！萊爾富限時4天「現煮咖啡」加10元多1件

即將迎接4天228連假，萊爾富祭出多項超殺限時優惠折扣，門市自2月25日至2月28日推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵等現煮咖啡加10元即可多1件；2月24日至2月28日還有限時5天的「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等下殺5折起，哈根達斯冰品也有幾乎對折的半價優惠。

無論連假在家耍廢、或是出外遊玩都少不了咖啡因的補充，萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出Hi Café大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件（冰熱可任選），換算下來大杯美式咖啡平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元即可開喝。

連假前也必須先補貨，萊爾富2月24日至2月28日限時5天推出「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等皆享優惠，最低下殺5折起，包括貝納頌極品大咖啡（經典黑咖啡，售價39元）、Hi-Life original海洋深層水（800mL，售價28元）等皆祭出同品項買1送1；舒潔濕式面紙（10抽，售價29元）、舒潔袖珍面紙（3包入，售價15元）可享任選買1送1優惠，價格不同則以2件5折計；另外，哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品也有59元的限時優惠價（原價115元），換算下來約5.1折，是囤貨的好時機。