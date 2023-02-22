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228連假開喝！萊爾富限時4天「現煮咖啡」加10元多1件

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出Hi Café大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項加10元多1件優惠，冰熱可任選。圖／萊爾富提供
萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出Hi Café大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項加10元多1件優惠，冰熱可任選。圖／萊爾富提供

即將迎接4天228連假，萊爾富祭出多項超殺限時優惠折扣，門市自2月25日至2月28日推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵等現煮咖啡加10元即可多1件；2月24日至2月28日還有限時5天的「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等下殺5折起，哈根達斯冰品也有幾乎對折的半價優惠。

無論連假在家耍廢、或是出外遊玩都少不了咖啡因的補充，萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出Hi Café大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件（冰熱可任選），換算下來大杯美式咖啡平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元即可開喝。

連假前也必須先補貨，萊爾富2月24日至2月28日限時5天推出「嗨寶出遊趣」活動，多款指定人氣飲品、面紙等皆享優惠，最低下殺5折起，包括貝納頌極品大咖啡（經典黑咖啡，售價39元）、Hi-Life original海洋深層水（800mL，售價28元）等皆祭出同品項買1送1；舒潔濕式面紙（10抽，售價29元）、舒潔袖珍面紙（3包入，售價15元）可享任選買1送1優惠，價格不同則以2件5折計；另外，哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品也有59元的限時優惠價（原價115元），換算下來約5.1折，是囤貨的好時機。

除了門市優惠活動外，萊爾富亦全面搶攻電子票券數位商機，即日起至3月8日Hi-Life VIP App內全新上線的「萊享券」旅遊票券商城，納入餐券、住宿、樂園門票等各類優惠，更祭出1.7折起的超殺票券優惠，共計超過400項優惠品項，3月8日前單筆消費滿499元，還可再領取票券商城的10%消費折扣代碼一組以及Hi Café的7.5折折扣碼一組，每人限贈一次，限量500名，贈完為止。

搶攻連假商機，萊爾富2月24日至2月28日多款人氣商品下殺5折起，哈根達斯指定冰品也有近對折的優惠。圖／萊爾富提供
搶攻連假商機，萊爾富2月24日至2月28日多款人氣商品下殺5折起，哈根達斯指定冰品也有近對折的優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富旅遊票券「萊享券」全新上線，即日起至3月8日歡慶開幕票券下殺1.7折起；3月8日前單筆消費滿499元，還可再領取Hi Café的7.5折折扣碼一組，限量500名，贈完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富旅遊票券「萊享券」全新上線，即日起至3月8日歡慶開幕票券下殺1.7折起；3月8日前單筆消費滿499元，還可再領取Hi Café的7.5折折扣碼一組，限量500名，贈完為止。圖／萊爾富提供
228連假開喝！萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供
228連假開喝！萊爾富2月25日至2月28日於全台門市推出指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供
迎接228連假，萊爾富祭出多項超殺限時優惠折扣，多款飲品、面紙、冰品等人氣商品最低5折起；指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供
迎接228連假，萊爾富祭出多項超殺限時優惠折扣，多款飲品、面紙、冰品等人氣商品最低5折起；指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供

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