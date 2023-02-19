台南首間古蹟星巴克滿月！台南人連續14天享第2杯半價

在農曆年前開幕的星巴克台南文創門市歡慶滿月，自2月20日起至3月5日止推出「開幕滿月慶」活動。2月20日至28日期間，凡於星巴克台南文創門市當日單筆消費滿800元，即贈送星巴克摺疊購物袋乙個。此外，自2月20日起至3月5日止連續14天，憑台南市民出示相關證件至星巴克台南文創門市點，購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享「第二杯半價」優惠。

星巴克台南文創門市位於台南文創園區內，與台南火車站大約是步行5分鐘的距離。文創園區的前身正是「臺灣總督府專賣局臺南出張所」，星巴克進駐後依舊保留了原本紅磚瓦、藍窗花融合和洋建築的語彙，再現復古風華，成為台南首間「古蹟星巴克」。

星巴克台南文創門市除了延續懷舊美好記憶，在門市內部還有國寶級插畫家顏振發親筆彩繪的兩幅彩繪牆創作，別具意義。後方還有日式風格庭院，保留當年「臺灣總督府專賣局臺南出張所」的景緻，同時設有12席戶外座位區，讓咖啡客有機會就著咖啡、盡情享受懷舊古味。

「開幕滿月慶」活動期間的台南市民「第二杯半價」優惠，單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價），並限當場一次領取；且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

◎星巴克台南文創門市

．門市地址：台南市東區北門路二段16號1F