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台南首間古蹟星巴克滿月！台南人連續14天享第2杯半價

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
12席戶外座位區讓咖啡客有機會就著咖啡、盡情享受懷舊古味。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
12席戶外座位區讓咖啡客有機會就著咖啡、盡情享受懷舊古味。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

在農曆年前開幕的星巴克台南文創門市歡慶滿月，自2月20日起至3月5日止推出「開幕滿月慶」活動。2月20日至28日期間，凡於星巴克台南文創門市當日單筆消費滿800元，即贈送星巴克摺疊購物袋乙個。此外，自2月20日起至3月5日止連續14天，憑台南市民出示相關證件至星巴克台南文創門市點，購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享「第二杯半價」優惠。

星巴克台南文創門市位於台南文創園區內，與台南火車站大約是步行5分鐘的距離。文創園區的前身正是「臺灣總督府專賣局臺南出張所」，星巴克進駐後依舊保留了原本紅磚瓦、藍窗花融合和洋建築的語彙，再現復古風華，成為台南首間「古蹟星巴克」。

星巴克台南文創門市除了延續懷舊美好記憶，在門市內部還有國寶級插畫家顏振發親筆彩繪的兩幅彩繪牆創作，別具意義。後方還有日式風格庭院，保留當年「臺灣總督府專賣局臺南出張所」的景緻，同時設有12席戶外座位區，讓咖啡客有機會就著咖啡、盡情享受懷舊古味。

「開幕滿月慶」活動期間的台南市民「第二杯半價」優惠，單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價），並限當場一次領取；且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

◎星巴克台南文創門市

．門市地址：台南市東區北門路二段16號1F

．門市電話: 06-223-5690

星巴克台南文創門市提供室內94席、室外12席，共106席座位。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市提供室內94席、室外12席，共106席座位。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市內有國寶級插畫家顏振發親筆彩繪的彩繪牆創作。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市內有國寶級插畫家顏振發親筆彩繪的彩繪牆創作。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市將中島型咖啡吧檯配置於中央空間。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市將中島型咖啡吧檯配置於中央空間。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市位於台南文創園區內，紅磚瓦、藍窗花保留歷史底蘊。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克台南文創門市位於台南文創園區內，紅磚瓦、藍窗花保留歷史底蘊。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
後方還有日式風格庭院，保留當年「臺灣總督府專賣局臺南出張所」景緻。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
後方還有日式風格庭院，保留當年「臺灣總督府專賣局臺南出張所」景緻。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

台南 星巴克 文創

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