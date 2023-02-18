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精省！全家便利商店限時推「麵包、土司、蛋糕」同價位第2件6折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為開學應援！全家便利商店全台店舖2月22日至3月7日推出麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折優惠（不同價位以2件8折計算）。圖／全家便利商店提供
為開學應援！全家便利商店全台店舖2月22日至3月7日推出麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折優惠（不同價位以2件8折計算）。圖／全家便利商店提供

迎來開學季，全家便利商店自2月21日起「金飯糰」4款圓形飯糰全面升級台東池上米，2月22日起全台4,100間全家便利商店店舖更推出麵包、土司、蛋糕同價位第2件6折優惠，提供更多元且優惠的早餐選擇。

全家便利商店自2月21日起金飯糰「日式野菇」、「鮭魚海帶芽」、「溏心蛋五目」與「紐澳良烤雞」等4款圓形飯糰全面升級為台東池上米，同時擁有Clean Label潔淨標章認證，提升飯糰口感、美味升級、吃得更安心，2月22日至3月7日搭配指定飲料再享49元或59元餐促優惠。

無論早餐或下午茶，麵包總是多數消費者的選擇。全家便利商店自2月22日至3月7日推出麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折優惠（不同價位以2件8折計算），全台4,100間全家便利商店店舖皆享優惠。

全家便利商店自2月21日起4款圓形飯糰全面升級為台東池上米，2月22日至3月7日搭配指定飲料再享49元或59元餐促優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2月21日起4款圓形飯糰全面升級為台東池上米，2月22日至3月7日搭配指定飲料再享49元或59元餐促優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2月21日起金飯糰「日式野菇」、「鮭魚海帶芽」、「溏心蛋五目」與「紐澳良烤雞」等4款圓形飯糰全面升級為台東池上米。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2月21日起金飯糰「日式野菇」、「鮭魚海帶芽」、「溏心蛋五目」與「紐澳良烤雞」等4款圓形飯糰全面升級為台東池上米。圖／全家便利商店提供

便利商店 麵包 台東

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