精省！全家便利商店限時推「麵包、土司、蛋糕」同價位第2件6折

迎來開學季，全家便利商店自2月21日起「金飯糰」4款圓形飯糰全面升級台東池上米，2月22日起全台4,100間全家便利商店店舖更推出麵包、土司、蛋糕同價位第2件6折優惠，提供更多元且優惠的早餐選擇。

全家便利商店自2月21日起金飯糰「日式野菇」、「鮭魚海帶芽」、「溏心蛋五目」與「紐澳良烤雞」等4款圓形飯糰全面升級為台東池上米，同時擁有Clean Label潔淨標章認證，提升飯糰口感、美味升級、吃得更安心，2月22日至3月7日搭配指定飲料再享49元或59元餐促優惠。