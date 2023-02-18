快訊

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

住房打3折、生巧克力買一送一！台中長榮歡慶30周年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
預訂台中長榮周年慶住房專案，即贈送周年慶紀念款馬克杯一個和獨家音樂房卡卡套。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
預訂台中長榮周年慶住房專案，即贈送周年慶紀念款馬克杯一個和獨家音樂房卡卡套。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供

長榮桂冠酒店(台中)邁入30周年，推出多項周年慶獻禮。其中包括5/31前預訂「長榮精彩、桂冠30住房專案」，每房每晚3,330元起(約3折)，除享有咖啡廳自助早餐，每房再加贈周年慶紀念馬克杯禮盒，以及獨家造型音樂房卡卡套。

此外，另推出「2月瘋扭蛋」活動，憑酒店當月單筆滿3,000元的發票，即可參加扭蛋活動一次，獎項包含咖啡廳吃到飽餐券、下午茶券、點心坊巧克力禮盒、北海道生乳捲及周年慶紀念商品等數十項獎品，顆顆有獎，每周最大獎為一房一廳套房住宿券、價值16,000+10%。

在餐飲優惠部分，點心坊推出「瑞士生巧克力禮盒」優惠，原價460元，2月全面買一送一。

專屬為白色情人節、提前推出的「情人節巧克力禮盒」，主廚特製4款情人款造型巧克力，包含甜蜜多層次的草莓甜心巧克力、花香帶點微酸的覆盆子玫瑰巧克力、口感奇特的櫻桃跳跳糖巧克力及果香滿點的檸檬巧克力，8入bonbon禮盒原價880元，歡慶30周年享7折優惠、特價616元。

長園中餐廳同步推出周年慶回饋專案，全年每周三為「波士頓活龍蝦日」、每周四「北京片皮鴨日」，點用活龍蝦或一鴨二吃(或三吃)皆可享約6折優惠。

滿額可參加瘋扭蛋活動，最大獎送出一房一廳的套房住宿。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
滿額可參加瘋扭蛋活動，最大獎送出一房一廳的套房住宿。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
台中長榮迎接白色情人節，推出全新情人款限定巧克力bonbon禮盒。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
台中長榮迎接白色情人節，推出全新情人款限定巧克力bonbon禮盒。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
台中長榮2月周年慶，18入生巧克力禮盒買一送一。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供
台中長榮2月周年慶，18入生巧克力禮盒買一送一。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供

周年慶

延伸閱讀

認賠賣出又買進！中環子公司買長榮2,020張、每股152.15元

台灣搜救隊130人、5犬要回來了！凌晨搭長榮專機返台

立山黑部4/15開山！長榮直飛北陸復航小松「雪之大谷」再次席捲旅日市場

秀護照房價折2千、抽16張東京機票！長榮鳳凰限時優惠

相關新聞

限時2天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋買1送1」快吃一波

今天（2月18日）補班日陽光露臉，更需要來點霜淇淋療癒一下！全家便利商店於2月18日至2月19日限時2天加碼推出好康優惠...

隱集團 X AsiaYo 10杯特調太超值、再抽韓國豪華4人遊

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

住房打3折、生巧克力買一送一！台中長榮歡慶30周年

長榮桂冠酒店(台中)邁入30周年，推出多項周年慶獻禮。其中包括5/31前預訂「長榮精彩、桂冠30住房專案」，每房每晚3,...

郭富城、鄭秀文都說讚！3月女神節遊香港「萬元有找」

3月女神節即將來臨，在專屬女性的獨特時刻，不妨將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光。80分鐘的飛行距離、說走就...

微建築、大智慧！MB&F、Ulysse Nardin巧秀機械工藝

冰冷的機械，總因為人們的智慧、產生了力量與美。高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse ...

再續前緣！孫錫久、全汝彬再度合體滿滿CP感噴粉紅泡泡

近期因為韓劇「我的出走日記」擁有高人氣的帥氣大叔孫錫久，以及之前因演出「黑道律師文森佐」中女主角走紅的全汝彬，兩人居然合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦