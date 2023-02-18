住房打3折、生巧克力買一送一！台中長榮歡慶30周年
長榮桂冠酒店(台中)邁入30周年，推出多項周年慶獻禮。其中包括5/31前預訂「長榮精彩、桂冠30住房專案」，每房每晚3,330元起(約3折)，除享有咖啡廳自助早餐，每房再加贈周年慶紀念馬克杯禮盒，以及獨家造型音樂房卡卡套。
此外，另推出「2月瘋扭蛋」活動，憑酒店當月單筆滿3,000元的發票，即可參加扭蛋活動一次，獎項包含咖啡廳吃到飽餐券、下午茶券、點心坊巧克力禮盒、北海道生乳捲及周年慶紀念商品等數十項獎品，顆顆有獎，每周最大獎為一房一廳套房住宿券、價值16,000+10%。
在餐飲優惠部分，點心坊推出「瑞士生巧克力禮盒」優惠，原價460元，2月全面買一送一。
專屬為白色情人節、提前推出的「情人節巧克力禮盒」，主廚特製4款情人款造型巧克力，包含甜蜜多層次的草莓甜心巧克力、花香帶點微酸的覆盆子玫瑰巧克力、口感奇特的櫻桃跳跳糖巧克力及果香滿點的檸檬巧克力，8入bonbon禮盒原價880元，歡慶30周年享7折優惠、特價616元。
長園中餐廳同步推出周年慶回饋專案，全年每周三為「波士頓活龍蝦日」、每周四「北京片皮鴨日」，點用活龍蝦或一鴨二吃(或三吃)皆可享約6折優惠。
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