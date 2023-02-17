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歡慶世界地瓜日！全家便利商店「夯番薯」限時推第2件2折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶2月22日世界地瓜日，2月22日至2月28日於全家便利商店購買現烤「夯番薯」可享第2件2折。圖／全家便利商店提供
歡慶2月22日世界地瓜日，2月22日至2月28日於全家便利商店購買現烤「夯番薯」可享第2件2折。圖／全家便利商店提供

全家便利商店於2007年領先業界推出「夯番薯」明星商品帶起番薯風潮，「夯番薯」與瓜瓜園透過契作【契作】政府訂立的契作制度除了指導與監督農民種植農產品，還以合理的價格收購，保障其穩定收入。有時也輔導由超市、通路等商家與農民契作。契作通常也有替消費者把關性質，因為收購條件常包括農產品需通過檢驗合格。政府也輔導糧商及農會作為營運主體，以契作方式，成立產銷專區，並依農作物品質與食味分數等條件增加收購價格，輔導農業轉型。與多道品管嚴選高品質番薯，現烤美味長期受到消費者喜愛，系列商品一年可創下近7億商機。為歡慶2月22日世界地瓜日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為主題，於2月22日起陸續推出夯番薯系列商品與優惠活動，包括2月22日至2月28日於全家便利商店購買現烤「夯番薯」可享第2件2折；2月22日至3月7日推出「夯番薯」搭Let’s Cafe單品咖啡、SAKImoto玉米濃湯折扣優惠價，還有冷凍袋裝蜜糖薯條買一送一、「隨買跨店取」冰夯番薯10件290元等優惠。

多年來全家便利商店「夯番薯」以品質優良、現烤美味的印象深植人心，2007年與台南「瓜瓜園」共同打造契作產銷一條龍模式，選用在地台農57號品種，經過嚴格品管檢測機制，質量並進以確保消費者吃到高品質又美味的番薯，目前全台契作面積1,100公頃，創下年銷2,200萬條紀錄，相當於4千公噸的番薯，並帶來近7億元的黃金商機。

近期健康意識抬頭，小份量、方便性的原型食物受到喜愛，為滿足消費者多變與隨時想品嘗烤番薯的需求，全家便利商店除了於全台超過4,100間店舖販售烤番薯外，近年來更積極開發「夯番薯」系列商品，包含特殊口味夯番薯霜淇淋、袋裝蜜糖薯條、甘梅薯條等，尤其單包冷凍「冰夯番薯」更創下一年銷量突破百萬包，以冷凍將烤番薯的美味鎖住，消費者可買回家中冷凍庫囤貨。

為歡慶世界地瓜日，全家便利商店於2月22日起陸續推出多重優惠，另在SO HOT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。炎選－現烤點心推出新品「夯甜薯麵包」，內餡的烤番薯泥選用瓜瓜園台農57號番薯，色澤金黃飽滿、口感綿密，於全家便利商店近600間SO HOT炎選－現烤點心店舖限定販售，售價45元，2月22日至3月7日可享新品嘗鮮9折優惠。

全家便利商店2月22日至3月7日推出「夯番薯」搭配中杯單品美式咖啡、拿鐵省10元，搭配SAKImoto玉米濃湯省20元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月22日至3月7日推出「夯番薯」搭配中杯單品美式咖啡、拿鐵省10元，搭配SAKImoto玉米濃湯省20元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SO HOT炎選－現烤點心推出新品「夯甜薯麵包」，於全家便利商店近600間SO HOT炎選－現烤點心店舖限定販售，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SO HOT炎選－現烤點心推出新品「夯甜薯麵包」，於全家便利商店近600間SO HOT炎選－現烤點心店舖限定販售，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」2月22日至3月7日推出「冰夯番薯」10件優惠價290元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」2月22日至3月7日推出「冰夯番薯」10件優惠價290元。圖／全家便利商店提供
歡慶世界地瓜日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為主題，於2月22日起陸續推出「夯番薯」系列商品與優惠活動。圖／全家便利商店提供
歡慶世界地瓜日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為主題，於2月22日起陸續推出「夯番薯」系列商品與優惠活動。圖／全家便利商店提供

便利商店 薯條 咖啡

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