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補班日超商咖啡優惠懶人包 7-ELEVEN、全家咖啡買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家會員App隨買跨店取推補班日限時優惠活動，6罐RedBull搭配6杯特濃美式，超強提振精神組合價410元。圖／全家便利商店提供
全家會員App隨買跨店取推補班日限時優惠活動，6罐RedBull搭配6杯特濃美式，超強提振精神組合價410元。圖／全家便利商店提供

這週六2月18日又要補班，讓許多上班族、學生族大呼吃不消！為了療癒大家不想上班的心情，補班日4大超商一起為上班族打氣，推出一系列補班日咖啡、健康提神、療癒商品優惠。

7-ELEVEN

CITY系列飲品串聯線上線下推出限時優惠，2月17日至2月19日限時3天，推出濃萃美式咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、熱四季春青茶買1送1，濃萃拿鐵咖啡則是買2送1。OPEN POINT行動隨時取則是把戰線再拉長，2月17日至2月24日共8天，推出黑糖珍珠撞奶6杯、一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選6杯、冰蜂蜜拿鐵/完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡任選4杯，以及濃萃美式咖啡/濃萃拿鐵任選5杯，組合優惠價皆222元。CITY PRIMA精品咖啡這次也推出限定優惠，即日起至2月21日，購買瓜地馬拉花神-精品美式或精品拿鐵任2杯嚐鮮價99元。

全家

推出全盈+PAY限定活動，2月17日至2月19日凡Let’s Café大杯特濃美式買1送1、SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元；補班日當日限定，於隨買跨店取推出6罐RedBull搭配6杯Let’s Café大杯特濃美式，限時組合價410元，另外凡於實體店舖使用全盈+PAY支付，可享威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲任選3件99元優惠。

萊爾富

2月17日至2月19日一連3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡與大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元。

Okmart

2月17日至2月18日購買莊園級美式/拿鐵、濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1。搭配「下茶時光」優惠，購買指定新甜點大理石蛋糕、虎皮捲心蛋糕、可可虎皮蛋糕，享任選2件折10元。即日起至3月8日期間更於全台880間門市推出「OK活力站」主題，購買指定能量飲、活力棒等超過300項零食、飲料商品，享第2件6折起。

OKmart2月17日至2月18日購買莊園級美式/拿鐵、濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1。圖／OKmart提供
OKmart2月17日至2月18日購買莊園級美式/拿鐵、濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1。圖／OKmart提供
2月17日至2月19日限時3天，推出濃萃美式咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、熱四季春青茶買1送1，濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
2月17日至2月19日限時3天，推出濃萃美式咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、熱四季春青茶買1送1，濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
補班日不Blue，萊爾富推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯。圖／萊爾富提供
補班日不Blue，萊爾富推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯。圖／萊爾富提供

咖啡 補班日

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