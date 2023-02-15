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山中園林裡的音樂會 The One南園「春之聲」歡慶解封

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「春之聲．逍遙音樂節」4月19日到6月2日登場。圖／The One提供
「春之聲．逍遙音樂節」4月19日到6月2日登場。圖／The One提供

春寒料峭時節，在華人世界最大的山中園林The One南園，陣陣樂音隨風飄送，管家們忙著送上「湯婆子」讓賓客暖手，一壺壺溫熱的薑茶暖身。這場「春之聲．逍遙音樂節」，在疫情解封的2023年春天，為期兩個月美好登場。

「春之聲．逍遙音樂節」時間為4月19日到6月2日，第一棒4月19至23日由致力「古典音樂臺灣化、臺灣音樂古典化」的灣聲樂團演出，《流水年華》、《桂花巷》、《光陰的故事》、《拜訪春天》等朗朗上口的樂音，都將在秘境上演。

5月起則將由「首席之聲攜手Young Talents」系列音樂活動登場，邀請國際級首席與潛力新秀激盪出音樂之間的各種可能性。期間每周五上演，5月5日（陳冠宇），5月12日（呂超倫），5月19日（魏廣皓），5月26日（李宜錦），6月2日（解瑄）。

音樂節在春天舉辦，帶有大地回春，欣欣向榮，一切重新出發的時代意義。The One也建議參與的旅人身穿白色系，「有如化身為潔白畫布，在謐靜山林中，用音樂滋養心靈，繽紛生活中的每一個唯一時刻。」

The One執行長劉邦初表示，走遍世界各地，有兩個地方的音樂節讓他印象最深刻，一是義大利的美地奇朱利尼別墅(Villa Medici Giulin)，每個房間有不同的藝術主題與樂器，在晚餐前的音樂巡禮中，一個房間、一位音樂家、一種樂器，串起一場迷人又有特色的音樂會。其次是日本鹿兒島的天空之森(TENKU)，如同The One南園，是個被群山繚繞的山莊，在庭園的大樹下，藍天、綠意、音樂，將天地和鳴詮釋到極致。

The One南園擁有得天獨厚的地理環境，建築群展現的人文精神，以及管家服務款待的溫度，都讓劉邦初認為，絕對能為台灣打造一個獨一無二的音樂節，「這場音樂節也是疫情結束後的美好再續」。

音樂節可一日來回，也有一泊多食的選擇，午後莊園音樂會每人3,000+10%、一泊多食全包式宿旅每房22,800+10%起，3/14前預約可享早鳥9折優惠；一日活動包括迎賓奉茶、自在賞園、音樂會，以及野餐提籃午茶等。

相關資訊可洽：02-2562-1777，或查：nanyuan.theonestyle.com

The One南園是華人世界最大的山中園林。記者羅建怡／攝影
The One南園是華人世界最大的山中園林。記者羅建怡／攝影
優美的野餐提籃午茶。記者羅建怡／攝影
優美的野餐提籃午茶。記者羅建怡／攝影
「春之聲．逍遙音樂節」4月19日到6月2日登場。圖／The One提供
「春之聲．逍遙音樂節」4月19日到6月2日登場。圖／The One提供
音樂會中的繽紛飲品，一如美麗春日。記者羅建怡／攝影
音樂會中的繽紛飲品，一如美麗春日。記者羅建怡／攝影

音樂會 疫情 房間

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