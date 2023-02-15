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牛排暢饗、加贈龍蝦！台北國泰萬怡酒店推「瘋肉季」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
THE Lounge「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元起。圖／台北國泰萬怡酒店提供
THE Lounge「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元起。圖／台北國泰萬怡酒店提供

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen為肉食控推出今年首波主題新菜單「瘋肉季」，精選各式肉系美味，包含芥末山藥豬頰肉、義式生牛肉、炙燒牛舌握壽司、重慶花椒水煮牛、德國豬腳及蒙古烤肉等各區新菜色，現切區也升級選用5公分厚的「特選Prime沙朗牛排」。每位1,180元起，即日起現場加入會員享原價85折優惠，2月28日前不分平假日用餐再加贈半隻「甜瓜剁椒蒸龍蝦」。

MJ Kitchen廚藝團隊為滿足喜愛嗑肉的饕客們，於各區推出新菜色，大受歡迎的「蒙古烤肉」也於現煮區回歸，供應各式肉片及蔬菜配料任君選擇，現點現做；現切台區也無限供應選用5公分厚的「特選Prime沙朗牛排」，也是必吃推薦；喜愛湯品的饕客們也不能錯過「手沖牛肉湯」，自由掌控喜愛的熟度。

即日起至2月28日前於MJ Kitchen 用餐，不分平假日，每位成人再加贈半隻「甜瓜剁椒蒸龍蝦」，以德式碎甜瓜、豆鼓、大辣椒及朝天椒等再以金華火腿油拌炒的醬料，搭配肥嫩的龍蝦，甘甜鮮味微辣有勁。

同時，THE Lounge大廳酒吧也推出「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐，即日起至4月15日每日供應，每套450元。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出「瘋肉季」。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出「瘋肉季」。圖／台北國泰萬怡酒店提供

蒙古 牛排

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