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按讚「早餐買1送1」！台北花園酒店午晚餐4人同行7.8折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
PRIME ONE牛排館主餐「美國Prime濕式熟成丁骨牛排」。圖／台北花園大酒店提供
PRIME ONE牛排館主餐「美國Prime濕式熟成丁骨牛排」。圖／台北花園大酒店提供

吃到飽控注意了！台北花園大酒店即日起至2月24日，館內饗聚廚房祭出多款優惠，包括「揪團趣」平日周一至四午餐或晚餐或假日下午茶時段，四人同行每位優惠600元(限12人以下)；另有按讚打卡飯店「早餐1+1」，平日周一至四用餐並於台北花園大酒店Facebook粉絲專頁按讚且結帳出示，立即享早餐買一送一優惠。

饗聚廚房為多國自助百匯，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位699元+10%，為回饋支持，周一至四午餐或晚餐及假日下午茶時段，推出「揪團趣」優惠，四人同行每位優惠600元，等同原價7.8折，折扣後可省下近千元。餐檯菜色由榮獲世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀規劃，多達50道精選美饌，每日還有限量手搖鈴私房創意料理（位上）外，並新增現點現做手工現做煙囪卷等。

饗聚廚房另推出平日周一至四用餐、於台北花園大酒店Facebook粉絲專頁按讚且結帳出示，立即享早餐買一送一優惠，饗聚廚房成人價每位550元+10%，兩人成行折扣後每人330元，早餐串連飯店主題旅艋舺、遊西門，餐檯上無限供應艋舺經典特色小吃，像是有暖熱噴香的鮮味魷魚羹、鹹香入味老台味肉粥、香醇涮嘴的古早味油飯等雋永在地風味。

PRIME ONE牛排館也有限定快閃優惠，晚餐點選套餐即贈精選紅酒兩杯與主廚特製開胃前菜，套餐2,080元起+10%。

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，看準消費者對吃到飽餐廳的喜愛，飯店升級餐檯菜色，增設限量手搖鈴創意料理桌邊服務及現點現做服務，為刺激平日來客量，加碼推出早餐買一送一、四人同行優惠，預計可帶來業績成長約一成。

相關資訊可洽：02-2312-1000，地址：台北市中華路二段1號1樓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現點現做的「煙囪卷」。圖／台北花園大酒店提供
現點現做的「煙囪卷」。圖／台北花園大酒店提供
饗聚廚房主打多樣餐飲吃到飽。圖／台北花園大酒店提供
饗聚廚房主打多樣餐飲吃到飽。圖／台北花園大酒店提供
饗聚廚房早餐豐盛多樣。圖／台北花園大酒店提供
饗聚廚房早餐豐盛多樣。圖／台北花園大酒店提供

早餐 廚房 創意料理

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