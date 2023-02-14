告白首選！天冷、減產、需求大增 情人節玫瑰花價翻倍
今天是西洋情人節，應景的玫瑰花受面積減少，以及氣候寒冷的關係，產量下降、需求增加、價格暴漲1至1.5倍。即使價格高漲，但玫瑰花為愛情象徵，消費力暢旺，買氣仍佳。
農委會農糧署副署長姚志旺表示，今天西洋情人節，情侶會送玫瑰花，這幾年國內耕種面積減少，從原本189公頃減少到157公頃，造成花量大減；加上這時節正是用花暢旺時，價格上揚，去年同期一把(20支)玫瑰花批發價175.3元，今年每把306元，幾乎上漲一倍。
姚志旺表示，過去也有人種冬季玫瑰，現在面積也減少了，有的是管理上的問題，病蟲害防治不佳，也有氣候因素，過去南部天熱影響生長，但今年是年前年後天氣寒冷，玫瑰花生長速率變慢了，原本因應春節、情人節等年節需求調節，因氣候將花卉生長排程時間往後拉，導致量少、需求高、價格上揚。
他表示，春節是用花暢旺的時節，包括初九天公生、元宵節、緊接著西洋情人節，用花量相對提高，而去年受到疫情影響，花市不佳，今年解封、疫情趨緩，民間活動恢復，預計花卉消費力會恢復；西洋情人節除了玫瑰花以外，桔梗也很浪漫，鬱金香、蘭花也都很美，可以給消費者不同的選擇。
台北花市表示，今年214情人節花卉交易熱絡，除疫情政策降級，民眾活動上較無限制(如聚會用餐)，玫瑰需求回升，但近年玫瑰供貨量逐年遞減，所以價格維持高檔。
台北花市表示，玫瑰花價揚主要因為種植面積減少，產地雇工不易，老農退休，第二代不願承接；加上前兩年受疫情影響，花農轉作其他作物；而近期低溫致整體花卉花期延後，供應短缺使市場均價同步拉抬；加上連續節日維持需求，從1月下旬開始春節、元宵、情人節等，花卉需求量大。
台北花市說，214情人節屬全球性節日，不僅國內玫瑰需求高，國外也愛玫瑰花，台灣進口玫瑰數量未能填補缺口；因量少需求大，因此，今年214情人節前一周(2月7日至2月14日)玫瑰平均價格相較於平日約上漲1倍到1.5倍。
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