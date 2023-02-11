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不必等集點！康是美推「日本CB JAPAN食具系列」加價購5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
康是美即日起至3月31日推出「質感森活by CB JAPAN」活動，消費不限金額即可加價購日本CB JAPAN食具系列。圖／康是美提供
康是美即日起至3月31日推出「質感森活by CB JAPAN」活動，消費不限金額即可加價購日本CB JAPAN食具系列。圖／康是美提供

不必等集點！康是美首次與日本優質設計品牌CB JAPAN合作，即日起至3月31日推出「質感森活by CB JAPAN」全店行銷活動，以食具系列加價購為主軸，推出共6款居家、戶外都能輕鬆使用的必備商品，包括「Lekue伸縮儲存罐」、「SANTECO大容量保溫瓶1.2L」、「CB JAPAN保冷手提托特包40L」等，消費就能以加購價399元起輕鬆帶回家，單筆發票加購無上限，數量有限售完為止；除了全台400家康是美門市之外、康是美也同步開跑。

日系品牌CB JAPAN為風靡日本的優質設計品牌，以美學兼具實用感為核心理念，推出CB JAPAN系列商品，賦予消費者對於生活的美好想像，曾榮獲東京經營革新企業優秀賞，亦為日本成長最快速的自創品牌之一。

以質感生活美學為本，CB JAPAN嚴選合作品牌，像是西班牙品牌Lekue伸縮儲存罐，商品富創意兼具實用性，為顧客打造樂趣烹飪學；以及法國品牌SANTECO大容量保溫瓶及不鏽鋼保溫瓶，運用無漂白牛皮紙製作外盒包裝，提倡環保和低碳生活設計理念。

此外，康是美即日起至3月9日推出「春美妝」活動，百款新品5折起，醫美消費滿1,000元送100元現金折價券，衛生棉消費滿299元送30元現金折價券，指定面膜消費滿388元送38元現金折價券，洗髮、沐浴、LOHAS等30大品牌第2件5折；即日起至2月14日還可享彩妝、配件消費滿499元送50元現金折價券，專櫃保養、香水、隱形眼鏡消費滿1,000元送100元現金折價券。

康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「Lekue伸縮儲存罐」，翻轉瓶身輕鬆改變深度，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「Lekue伸縮儲存罐」，翻轉瓶身輕鬆改變深度，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN多功能鍋具3件組」，多種組合使用且易收納，一次擁有淺、中、深鍋，手把可拆還能當開瓶器，加購價2,880元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN多功能鍋具3件組」，多種組合使用且易收納，一次擁有淺、中、深鍋，手把可拆還能當開瓶器，加購價2,880元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN雙層鋼單把烤盤」，0.46L小尺寸，雙層結構導熱均勻，不易沾鍋好清理，家用、戶外露營都合適，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN雙層鋼單把烤盤」，0.46L小尺寸，雙層結構導熱均勻，不易沾鍋好清理，家用、戶外露營都合適，加購價399元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「SANTECO不鏽鋼保溫瓶350mL」，小巧方便好攜帶，加購價499元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「SANTECO不鏽鋼保溫瓶350mL」，小巧方便好攜帶，加購價499元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN多功能鍋具3件組」，多種組合使用且易收納，一次擁有淺、中、深鍋，手把可拆還能當開瓶器，加購價2,880元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN多功能鍋具3件組」，多種組合使用且易收納，一次擁有淺、中、深鍋，手把可拆還能當開瓶器，加購價2,880元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「SANTECO大容量保溫瓶1.2L」，簡單按壓設計，杯口360度都能倒出，加購價999元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「SANTECO大容量保溫瓶1.2L」，簡單按壓設計，杯口360度都能倒出，加購價999元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN保冷手提托特包40L」，高荷重15KG，能裝7瓶2L寶特瓶，耐裝又好看，加購價499元。圖／康是美提供
康是美「質感森活by CB JAPAN」加價購活動推出「CB JAPAN保冷手提托特包40L」，高荷重15KG，能裝7瓶2L寶特瓶，耐裝又好看，加購價499元。圖／康是美提供

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